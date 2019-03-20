大立光林耀英 靠閉鎖公司防接班內鬥 

《財訊》報導，長榮集團創辦人張榮發過世後紛爭不斷，大房先是利用股權優勢，把二房「請」出集團；近來又傳出大房三兄弟內訌不和，兄弟之間再度告上法院的情事，讓企業集團家族傳承的話題，再度成為焦點。

股王大立光創辦人林耀英一向嚴謹，根據《財訊》報導，去年底開始大立光也陸續啟動家族傳承計畫。大立光執行長林恩平透露，家族其他人擁有的大立光股權，未來都會進入新成立的茂鈺紀念公司；最特別的是，這家新設公司屬於閉鎖公司，「設立閉鎖公司，是父親（林耀英）的意思。」

資誠會計師事務所副所長郭宗銘指出，閉鎖公司是 2015 五年《公司法》修改後增設的；由於公司章程可彈性規畫，可限制股東轉讓股票，很多新創公司在設立時也採用閉鎖公司的形態。現在也有很多家族企業集團開始詢問成立閉鎖公司的相關事宜，成為台灣家族企業傳承平台的新工具。

財訊指出，林耀英為何要成立閉鎖公司？故事要從去年七月六日新通過的《公司法》開始談起，新通過的《公司法》一七三之一條規定：繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。據了解，這個條款被稱為「大同條款」，雖然想在股市取得五成股權並非易事，但對於股權集中、由家族企業主導的上市櫃公司，卻有重大影響。

若有家族上市櫃公司是由數位家族子女持有股權，當家族成員意見不合，因彼此持有股權都有相當分量，萬一其中有人與外人結合，很容易就可以跨越持股五成的門檻，並舉行股東會尋求翻盤的機會。因此，大同條款有如一支利矛，對上市家族企業的經營權形成威脅。

根據《財訊》報導，今年初林恩平透露林耀英的規畫細節，林恩平透露，在林耀英要求下，林家所有大立光持股都將移轉到茂鈺公司，由茂鈺公司再持有大立光股權。特別的地方在於，這家公司是一家閉鎖型公司，依法可限制股東買賣股票，所有股東非經公司同意，不能出售手上的茂鈺股權；未來茂鈺領到大立光的股利，會再加碼買進大立光的股票，「這些股票進來就不會賣掉，就等於是永遠支持大立光發展的力量。」林恩平說。

茂鈺持有的大立光股票表決權，也會一致用來支持家族認同的政策；換句話說，未來就算林耀英的兩個兒子，大立光董事長林恩舟和大立光執行長林恩平意見不合，有了這道預防機制，誰也不能私下聯合外人，發動經營權政變。」