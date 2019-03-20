盤前財經大事搶先讀2019年3月20日

今日操盤前瞻

台灣 2 月外銷訂單統計

美國 Fed 利率決策

日本 2 月工具機訂單

南韓 2 月 PPI

法說會：永豐金、勤誠、明泰、信邦

暫停交易：綠能

最新時程出爐！美中下週重啟談判 4 月底前達成貿易協議

《華爾街日報》週三 (20 日) 報導，美國和中國貿易談判代表計劃下週將於北京展開新一輪貿易談判，預計 4 月底前達成最終協議。該報導引述一位美國官員表示，美國貿易代表的萊特海澤和財政部長姆努欽預計將於下週前往北京磋商，會晤中國國務院副總理劉鶴。閱讀全文...

華爾街最擔憂什麼？中國經濟居首

根據美銀美林週二公布的一項調查結果顯示，近二年來，中國經濟放緩首度躍居全球投資人擔憂排行榜的榜首。接受調查的基金經理人中，有 30% 將中國大陸列為第一擔憂，可能傷害他們的投資組合。閱讀全文...

三大法人同步買超台股 外資狂敲這五檔金融股

台股昨 (19) 日在金融股與中小型股接力點火下，終場小跌 0.38 點，收在 10512.32 點，三大法人同步站在買方，合計買超 20.39 億元，其中外資更大手筆敲進金融股，買超前十大個股中有六檔就由金融包辦。閱讀全文...

解決獨董荒 金管會祭出三招 最快上半年上路

為解決獨董荒，金管會今 (19) 日祭出三招放寬獨董相關規定，其中，現行規定是公司所有「受雇人」的配偶及近親都不得出任獨任，但未來放寬為只限「經理人」的配偶與近親才受限不得出任獨董，最快上半年上路。閱讀全文...

德國拍賣 5G 頻譜 德國總理梅克爾：不會排除華為

德國週二 (19 日) 開始拍賣 5G 頻譜，梅克爾於柏林的一場會議中被媒體提問，是否樂見華為參與德國 5G 建設？她再次重申立場，德國不會排除任何企業。閱讀全文...