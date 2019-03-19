高盛、小摩皆看好 印度將創造新興股市中的「最佳成長」

投行高盛及摩根大通皆看好印度經濟表現，受惠於油價穩定、外資回歸等因素，在全球新興市場中，印度股市將創造「最佳成長」。

高盛看好由印度總理莫迪領導的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party)，可望於 4 月國會大選中，拿下最多席次；此外，莫迪政府所推動的經濟改革與貨幣寬鬆政策，有助吸引外資，帶動股市走揚，故將印度股票評級，調升至「增持」。

小摩亞洲股市研究主管 James Sullivan 今 (19) 日接受 CNBC 採訪時說，印度是石油淨進口國，若油價上漲，恐導致進口成本增加、經常帳赤字擴大；然而，當前油價維持在每桶 60 至 65 美元區間，尚屬穩定，有利印度經濟。

Sullivan 對印度股市表現，抱持樂觀態度；他說，過去就算遇到較大的選舉動盪，印度股市依舊強勁，「在全球新興市場中，印度將創造『最佳成長』。」

高盛報告強調，外資正持續回歸印度，主因在於，市場預期，大選結束後，印度政府將更為穩定，股市獲利也會隨之成長。

高盛報告稱，過去 1 個月內，印度 NIFTY 指數累計上漲約 8%，預估未來 12 個月內，該指數將漲至 12500 點，較週一 (18 日) 收盤表現，高出近 9%。

台北時間週二下午 4 點 50 分，Investing.com 報價顯示，印度 NIFTY 指數上漲 0.38%，至 11505.65 點。