【富蘭克林】股債雙漲之後，經理人示警股市追高風險

隨著市場樂觀期待美中貿易協商，輔以美國通膨數據溫和支持聯準會對升息保持耐心，歐洲央行意外在三月宣布九月將推出第三輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 至 2021 年三月，令全球股市三月份延續前兩個月的上漲。

股市：新興股市受青睞，科技及生技連續 12 個月為加碼前兩名

繼聯準會有望停止縮表計畫後，歐洲央行也表態寬鬆以刺激歐元區疲弱的經濟，經理人對於市場流動性出現較上月出現大幅改善，全球經濟增長動能預期也出現谷底翻身的現象，為 2016 年 12 月以來的第二大月增幅，而預期未來 12 個月利率會走高的經理人比例也同步下降來到六年低點，僅有 28%。惟隨著年初迄今風險性資產上漲，史坦普 500 指數重新站上 2800 點，經理人也居高思危，加碼股票的比例下滑 3 個百分點來到淨加碼 3%，債券也小幅降低 1 個百分點至淨減碼 37%。

區域股市方面，景氣動能疑慮較高的歐股下滑 13 個百分點到淨減碼 8%，美股部位小幅上升至中立，新興股市的淨加碼比重較上月上升 3 個百分點來到淨加碼 40%，為各區域股市中最受青睞者，英國雖然無協議脫歐的可能性降低，但最終協議不明朗情況下，英股持續為減碼重心，淨減碼 28%。

產業方面，現任 FDA 局長 Gottlieb 意外請辭，計畫於四月卸任，Gottlieb 任內對新藥審核的態度友善且致力於推動基因療法等創新療法的發展，深獲產業界肯定，短期內生技醫療產業面臨 FDA 人事不確定性，所幸生技產業今年生技產業併購動能增溫、第二季有包括美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 在內等醫療年會將召開，若有利多消息傳出可望扮演股價觸媒，醫療淨加碼程度仍高居第二。科技業在 Nvidia 同意以 69 億美元收購晶片製造商 Mellanox 科技，以及 Broadcom 挾財報利多，併購消息及財報報喜令淨加碼程度維持在 28%。公用事業、保險及工業為前三大減碼產業。(表一)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，MSCI 指數納入 A 股、中國兩會政策等利多已明顯發酵，亞股市場觀察焦點將落在美中貿易攻防是否能如市場預期，四月份雙方領導人或簽署協議、美國取消對中國 2000 億美元進口商品已課徵之關稅，惟也須留意各項利多逐步獲得確認後，投資人將開始回復檢視經濟數據狀況、進而導致市場漲多回檔整理壓力，後續中國寬鬆政策利多能否傳導至實體經濟帶動經濟情勢止穩回升，將是中期行情能否延續之關鍵，而以目前官方政策力道觀察，經濟止穩回升的機率偏高，因而看好中港股市中長期行情走勢。投資團隊藉由布局內需倚賴度較高的小型企業，掌握亞洲消費、金融及科技投資商機。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，短期內貿易樂觀情緒已反映於股價上，投資人等待潛在貿易協議的更多細節以及評估景氣狀況，預期短線生技指數以震盪整理機率較高，所幸生技產業長線有全球人口老化及藥物創新的基本面支撐，輔以今年生技產業併購動能增溫、第二季有包括美國臨床腫瘤學會 (ASCO) 在內等醫療年會將召開，若有利多消息傳出可望扮演股價觸媒，預期生技指數適度修正後仍有操作機會。

債市：股債雙漲之後，經理人提醒後續股市賣壓可能出籠

儘管美中雙方領導人會議延至四月舉行，但雙方持續協商且朝達成協議的目標邁進，也令經理人期待雙方在部分關稅項目可能移除，且預計不會有額外的新增關稅項目，雖然仍有一些貿易及智慧財產權的議題可能不會談到。延續上月看法，高達 57% 的經理人看好聯準會在貨幣政策面的行動將較為審慎以支撐經濟復甦，不至於因為過快的升息步伐導致 2020 年將被迫降息，本月美元及美債部位變動不大。對於近期股債同步走揚的情形，經理人也認為隨著股市漲高，獲利了結賣壓可能出籠，帶動後續的股市修正整理。(表二)

歐洲方面，隨著歐洲央行宣布九月起將推出新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 至 2021 年三月，鴿派發言令歐債空單降溫，歐元空單來到約 2016 年底的高位。儘管英國政府從歐盟爭取到針對愛爾蘭邊境保障措施的內容具有法律約束力的變動，但仍遭下議院否決，所幸下議院通過排除無協議脫歐及延遲脫歐的議案。而面臨迫在眉睫的 3/29 脫歐大限，多數經理人已形成共識，高達 80% 的經理人認為英國政府將延遲脫歐，差別只在於延長期間是 3 個月內或是長至超過 12 個月，約半數的經理人認為延長 3 個月以內為較可能情境。儘管英國脫歐的最終協議仍不明朗，但隨著無協議脫歐的可能性降低，令英鎊及英債空單出現回補。日本央行三月會議維持貨幣政策不變，但下修對出口、工業生產和海外經濟的評估，難以退出寬鬆的態勢令日圓多倉出現下滑。另一方面，相對於成熟市場央行陸續發表鴿派言論，新興市場具備高息的優勢令新興市場匯債市看多漸成共識，多方部位較上月小幅下滑。(表三)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，目前市場仍沈浸於中美貿易協商可望有解，以及聯準會鴿派態度的樂觀氣氛中，然而隨著今年以來的強彈，諸如新興國家美元主權債利差宜留意若利多鈍化之續揚空間可能有限。另一方面，新興國家當地公債中仍有些具有高殖利率及當地政經改革契機，例如巴西的退休金改革計畫已送至國會審議，而阿根廷政府也有積極作為欲穩定金融市場；印度和印尼雖然將舉行大選，但印尼政府嚴謹的財政政策受市場好評，印度莫迪總理過去幾年進行的改革也將持續有長期的正面效應。策略上建議可留意新興國家當地公債機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，近期市場上擔憂美國企業債務偏高，隨著經濟動能放緩，BBB 級債企業是否會有降評風險，但經理人表示，儘管部分企業會有從 BBB 級降評到高收益債級別的可能，但多數應仍會維持在投資級債的等級。此外，企業獲利將繼續受到美國和全球增長、穩健的消費者財務狀況以及家庭收入增長所支撐。在投資策略上，除了可以美國高收益債為核心，並增加部分高評級債，以同時掌握收益兼具下檔風險控管。

【美銀美林股票型經理人調查：於 3/8~3/14 針對 173 位基金經理人進行調查】

(資料來源︰美銀美林證券、2019/3/19 訪問期間為 3/8~3/14，受訪對象為全球 186 位基金經理人，代表約 5570 億美元的資金流向)

(以下表格揭露截至 2019 年 3 月和之前過去 9 個月份的歷史數據)

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

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