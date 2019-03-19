2019理柏台灣基金獎 環球股票基金競爭最激烈

邁入第 11 屆的「2019 年理柏台灣基金獎」15 日落幕，總共頒發 95 個分類大獎，包括 65 檔基金、32 家資產 / 基金管理公司獲獎，以及 4 個團體大獎，其中以環球股票基金競爭最為激烈。

2019 理柏台灣基金獎是由金融數據公司 Refinitiv 旗下理柏（Lipper）與《Money 錢》雜誌共同舉辦。所頒發的 95 個分類大獎中，3 年期基金獎有 35 個，以資訊科技股票基金得主績效表現最為突出，高達 112.36%；5 年期基金獎共有 34 個，以環球股票基金競爭最為激烈，高達 116 檔進行角逐；10 年期基金獎共有 26 個，同樣以環球股票基金競爭最為激烈，有 98 檔進行角逐。

本次獲獎的 32 家資產管理 / 基金公司中，有 6 家資產管理 / 基金公司囊括 5 項大獎以上，分別是安聯投信、施羅德投資管理、富達國際、復華投信、普信管理、摩根資產管理。獲得團體大獎的 4 家公司分別為美盛集團、利安資金管理、摩根資產管理以及聯博投信。

理柏台灣基金獎以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）中的穩定回報作為評判標準，即經風險調整後的表現，重視基金的相對穩定性，獎勵中長期穩定表現傑出的基金，而非絕對績效。理柏亞太區研究總監馮志源也加以解釋，當年度績效表現最高的基金，未必成為該類別得獎的基金，反而是持續在該類別表現相對穩定成長的基金，較容易獲獎。