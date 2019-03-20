華建經營權恐生變？傳大股東萬安生命吳珅篁擬入主

華建 (2530) 經營權恐生變？市場傳出華建大股東暨萬安生命科技集團總裁吳珅篁由於持股逾四成，將依新版公司法，預計在近日召開華建股東臨時會全面改選董事。是否牽動華建近期股價走勢？值得觀察。大華建設目前經營團隊為林文亮家族，目前手上有台北市東區 SOGO 復興館對面安東街以及太原路等都更案，加上總銷 12 億元雲和街住宅案今年請照後推出，由於近年股價偏低，投資價值被吳珅篁相中。



而吳珅篁自 2013 年就低接華建；甚至 2017 年華建進行董監改選時，市場傳出吳珅篁想積極入主，並希望入主華建後能讓華建跨界投資殯葬業；不過，當年股東會選舉結果出爐，吳珅篁市場派全軍覆沒，不過吳珅篁近兩年仍持續加碼投資華建，傳出持股已逾四成，此次再次傳出吳珅篁將發動股東臨時會，是否牽動華建股價表現？值得觀察。