華建北市雲和街建案 預計明年請照展開預售

上市建商華建 (2530-TW) 在今年並沒有推案，而以內湖的「大華湖閱」案住宅及辦公室餘屋銷售為主，不過大華建設今 (13) 日召開法人說明會提出明年的台北市雲和街建案推案計畫，預計明年請照展開預售，市場預期此一建案的總銷將超過 12 億元。

大華建設在「大華湖閱」案的住宅餘屋到 11 月止已全部售出，全部的住宅部分已完銷，同時，華建副總經理李俊賢指出，目前華建手中在「大華湖閱」案只剩店面，可售金額約 9600 萬元，同時，明年台北市雲和街 219 坪基地的建案將啟動推案。

華建的台北市雲和街建案將依「危老重建條例」在明年第 1 季申請建照，建照在取得之後展開預售，也將打破今年零推案的業績，預計將推出地上 12 層及地下 3 層的純住宅建案，預計最快在明年底開工。

同時，今天華建提出的手中開發案具時間表的部分為太原路案，其基地面積為 671.55 坪，預計興建地上 24 樓、地下 5 樓的住商大樓，在 2020 年第 4 季請照。

此外，華建手中仍有都更案包括忠孝東路懷生段的建案，規劃將興建地上 22 樓、地下 3 樓的辦公產品；而華建近台北市榮星花園的五常街合建案仍在整合中，預計興建地上 7 樓、地下 2 層的純住宅產品。

華建最新財報，前 3 季營收 10.28 億元，毛利率 16.96%，稅後純益為 4645 萬元，每股純益 0.17 元；預估今年在餘屋銷售順利之下，法人預估將較去年呈現轉虧為盈。