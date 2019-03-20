台翰去年EPS 1.28元 擬每股配息0.8元 殖利率5.32%

台翰精密 (1336) 去年全年合併營收為 27.88 億元，稅後淨利為 1.07 億元，受惠於東南亞廠區整體接單表現穩定增溫，以及菲律賓廠擴廠的效益顯現下，分別較前一年度提升 22.05%、5.58%，因股本膨脹 18.8%，每股盈餘 (EPS)1.28 元。台翰表示，受惠於全球多功能事務機 / 印表機客戶成長策略及在地化生產之需求，台翰於東南亞生產基地(越南 / 菲律賓) 的訂單需求表現穩步提升，加上菲律賓新廠自去年 5 月起逐步貢獻營收，帶動菲律賓地區營收年增 29.4%，整體東南亞地區營收比重明顯繳出由 72.5% 提升至 74.8% 的成績。台翰亦持續針對東南亞廠區導入新產線建置及自動化設備，可望隨著主要客戶為滿足消費者多元列印、機身設計時尚等需求而推陳出新，創造旗下模具、塑膠射出等產品之產能稼動率保持高峰運作，並精進整體獲利能力表現。



由於菲律賓新廠擴建初期產生成本及費用的增加，使得整體毛利率較前一年度微幅降低至 15.4%，但集團在生產效能提升及產能配置調整的策略奏效下，稅後淨利較前一年度成長 5.58% 的表現，惟台翰第一次可轉換公司債已於 2018 年全數轉換完畢，股本比較基期不同致使稅後每股盈餘 (EPS) 有較前一年度減少，若以相同股本計算，則有持平的表現。考量公司財務體質健全且資本公積充沛，擬配發每股現金股利新台幣 0.8 元，現金配發率達 62.5%，以期將整體營運成果與全體股東共享，依 3 月 19 日收盤價格 15.05 元計算，現金殖利率達 5.32%。



展望 2019 年，台翰維持審慎樂觀看法。觀察全球產業在受中美貿易戰壓力之際，品牌客戶訂單以及製造業開始選擇到東南亞國家設廠分散風險，不再單純依賴中國作為主要的物料供應商，而是在其他國家尋找替代方案，使得台翰在東南亞 (菲律賓 / 越南) 生產基地明顯感受到強烈的合作關注，除來自既有產品的新訂單詢問度提升，隨著企業廠區遷移往東南亞的步伐展開，生產在地化的需求同步提升，將帶動台翰與同業 / 其他產業針對廠區合作的可行性提案持續增加，有利於台翰未來本業與其他業務更為有利的拓展機會，創造台翰整體營運新一波的成長動能。



目前台翰主要之印表機 / 事務機國際大廠客戶在全球市占率合計近三成，為奠定其自身於市場一定的占有率及地位之表現，持續針對印刷呈現、油墨多功能性以及噴墨技術等進行創新，並結合物聯網技術推出新機種汰換傳統機種，台翰多年以來一直以穩定的生產效率、高品質的產品以及從研發設計至量產等一條龍「全製程」客製化服務，受主要客戶高度的肯定及青睞，台翰表示，未來將憑著領先業界的關鍵優勢，爭取更多新款式設計、新訂單的合作機會，並開拓更多不同產業的業務接單範圍，推升各生產基地之產能利用率保持在一定水準之上，並對整體營運帶來正面的挹注。