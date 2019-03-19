台勝科去年純益、EPS與股利寫三高 擬配9元現金 殖利率逾8%

半導體矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (19) 日召開董事會，並決議股利，去年第 4 季純益 13.55 億元，季減 10.85%，年增 90.3%，創歷史次高紀錄，每股純益 3.03 元，去年全年純益 55.8 億元，年增 59.8%，每股純益 9.41 元，賺近一個股本，也創掛牌以來新高，台勝科也公告，每股擬配 9 元現金股利，股利同創新高，以今日收盤價 111.5 元計算，現金殖利率約為 8.07% 。

台勝科第 4 季營收 42.18 億，季減 1.03% ，年增 26.97% ，毛利率 41.76% ，季減 3.64 個百分點，年增 9.79 個百分點，營益率 36.89% ，季減 3.62 百分點，年增 10.69 個百分點；稅後純益 13.55 億，季減 10.85% ，年增 90.3% ，每股純益 3.03 元。

台勝科去年全年營收 163.58 億，年增 28.67% ，毛利率 42.57% ，年增 15.87 個百分點，營業利益 37.78% ，年增 21.63 個百分點；稅後純益 55.8 億，年增 59.8% ，每股純益 9.41 元。

其中，第 4 季整體半導體需求開始降溫，客戶端需求也回檔，台勝科營運表現同步修正，第 4 季純益 13.55 億元，為歷史第三高，全年表現仍亮眼，加上去年進行減資，純益與 EPS 同創歷史新高。

去年矽晶圓需求持穩向上，各尺寸晶圓價格穩定成長，推升台勝科去年純益表現亮眼，不過隨著第 4 季半導體需求降溫，且傳出矽晶圓庫存水位偏高，因此台勝科營運動能也趨緩，日前也傳，台勝科開第一槍，調降矽晶圓價格報價，營運後市恐有壓力。