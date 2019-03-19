尚凡舉行史上首場「PTT鄉民法說會」 今年衝高獲利為目標

尚凡資訊 (5278) 下午舉行史上首次「PTT 鄉民法說會」，董事長張家銘指出，「iPair」加入直播功能後，讓尚凡營收不斷創新高，且尚凡營運與「iPair」各主播收入、各種比賽情況息息相關，今年除深耕全球市場外，也會優化產品，全年營收穩定成長，並以衝高獲利為目標。尚凡在連續虧損 33 個月後，2018 年合併營收 8.29 億元，年增 70.41%，創歷年新高，稅後盈餘 1.91 億元，每股稅後盈餘 13.48 元，轉虧為盈。其中第四季稅後盈餘 7935 萬元，每股稅後盈餘 5.62 元，較上季成長 49.52%，獲利創下單季歷史新高。



張家銘指出，PC 轉到手機時代，加上同業競爭激烈，第一年在 PTT 上面徵求百萬年薪工程師，並建立研發團隊，首年雖仍虧損，但培養研發團隊到目前已有 30~40 位優秀工程師。第二年開始找外國人才加入，進軍國際市場最多時多達 20 餘國，雖然行銷預算增加，但用力經營看有哪幾國產值最高，到第 3 年收斂至 10 個國家，也就是前年時虧損就大幅減少。



第三年營運逐漸上軌道，本業虧損大幅縮減，在 3-4 年轉型後，2018 年將主要產品「iPair」導入直播服務，其直播與會員營運業務同步成長，旗下其他產品海外營運也較去年同期穩定增長。



針對鄉民質疑公司大騙局，張家銘釋疑指出，上櫃時經營團隊持股達 45%，目前持股為 55%，個人一張股票都沒賣過。



至於股利政策方面，張家銘說會「發好、發滿」，只要在公司獲利情況下，儘可能發放現金股息給股東，且董事會也通過未來現金股息得每季分派，待股東會通過後，可望於次一季董事會核准後配發。



尚凡旗下產品包括「SweetRing」主要市場台灣、香港、美國、西哥與東南亞各國，消費方式以儲值 VIP；「weTouch」以年輕為主；去年新推「KOOL 網紅人力銀行」，產品定位是網紅媒合平台，主要市場在台灣。



至於投資成立的大研生醫，籌備 1-2 年於去年 11 月開始開賣，營收動能不大但穩定成長，今年大研生醫的獲利將全數投入人才招募、新產品研發、專利申請與配方優化升級等，因此，對尚凡集團業績不會有太大顯著貢獻。



尚凡指出，這次法說會短短 10 天報名人數衝破 1000 人，現場除準備雞排、珍奶飲料外，也準備超過 5000 元的大研生醫為伴手禮。