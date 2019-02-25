台勝科降價？晶圓代工及記憶體廠稱未接獲消息 環球晶H1報價續漲無虞

雖然今早傳出，台勝科 (3532) 已宣布自下季起調降 12 吋矽晶圓報價，但晶圓代工廠、記憶體業者均一致性的回應，並未接獲台勝科降價的消息；此外，對於全球第三大矽晶圓供應商環球晶圓 (6488) 來說，因公司超過九成產能均簽長約，也因此，上半年矽晶圓報價續漲無虞。今早傳出因半導體庫存升高，台勝科決定下季率先調降部分 12 吋矽晶圓報價，降幅約 6% 至 10% 不等，12 吋矽晶圓報價，每片恐剩下 95 至 98 美元，是兩年來首見矽晶圓廠降價行動，此外目前各晶圓製程廠也正與日本大廠信越和勝高洽商降價。



但今早，晶圓代工廠及記憶體廠均透露，都未接獲台勝科降價消息；業者也提到，目前矽晶圓供給端，幾乎都採取簽訂長約的方式，加上半導體庫存問題將在第二季稍微舒緩，第二季底去化完成，為此，矽晶圓後續還是會再度出現供給告急的壓力，而今年上半年矽晶圓長約也還在持續調漲中，現在調降第二季 12 吋矽晶圓報價意義不大，恐僅損及自家營運績效。



另外，即使台勝科降價，也絲毫不會損及環球晶圓的營運；業者分析，環球晶圓在 12 吋部分，九成以上產出均以長約供應，這部分報價仍在續漲，至於 8 吋方面也有八成以上是長約供貨，也因此，環球晶圓受同業降價影響的情況並不嚴重，而環球晶圓今年四季的營收與獲利，也將繼續逐季創新高。