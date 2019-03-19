宏達電VIVE參展GDC 2019 連三年獲頒開發者最感興趣VR/AR平台

宏達電 (2498) 今(19)日表示，在美國舊金山的 2019 Game Developer Conference 遊戲開發者大會 (GDC 2019) 中舉辦一系列開發者活動，並宣布與全球跨平台多人連線後端服務公司 Photon 合作，為 Viveport 上的內容開發者提供即時多人遊戲及應用內容解決方案；透過 Photon 的開發套件，讓 Viveport 用戶可以和 Steam 及 Oculus 玩家連線，強化多人連線遊戲並提升 VR 生態圈。GDC 為全球最大的遊戲產業活動，每年預計吸引約 28,000 名業界人士出席此盛會；根據 GDC 2019 年度遊戲產業調查報告，HTC VIVE 為開發者最感興趣的 VR/AR 平台，VIVE 已連續三年獲開發者的喜愛。Viveport 總經理 Rikard Steiber 表示，Viveport 在 2018 年的內容數、付費用戶數及銷售都有 3 倍的成長，而開發者收入也同步有 3 倍的成長。隨著全新的 Viveport Infinity 推出，加上提供了更多的遊戲類內容讓用戶選擇，Viveport 目標在 2019 年也要有 3 倍的成長；另外也宣布了 HTC Vive 平台在 2019 年的規劃及願景，現場並邀請開發夥伴們來分享成功經驗，深度展示及解說相關 SDK(軟體開發套件)應用。



HTC 首次為開發者提供一系列 SDK 包括 Vive Sense SDK、Vive Wave SDK 及 Viveport SDK 的介紹及展示，讓開發者除了加速在既有 HTC 的 VR 設備上開發內容，也能更輕易地為不同 VR 一體機設備開發其內容。同時也能幫助開發者透過 3D 音效、手勢追蹤、眼球追蹤、嘴唇追蹤等套件，打造更具沉浸感的 VR 體驗內容，並透過虛實整合，創造未來 XR(Extended Reality) 的無限想像。



繼去年宣布 Viveport 支援 Oculus Rift 兼容的應用內容，今年也將支援與微軟 Mixed Reality(MR) 平台設備兼容之內容，消費者可以從 Viveport 下載適用於微軟 MR 平台之設備的遊戲和應用內容，並成為 Viveport Infinity 訂閱服務會員。



由於 Viveport 同時支援 Vive 系列、Vive Focus 系列、Oculus Rift、微軟 MR 及其他如 Pico、愛奇藝及影創等支援 Vive Wave 平台的一體機設備。消費者只要擁有一個帳號，就可以同時下載 PC VR 及一體機 VR 內容；開發者也只需在一個平台上傳其內容，便可觸及到來自各種不同平台及設備的用戶群。