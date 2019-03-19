【華冠投顧】台股連2日量縮創高，明日台指期結算!

美股昨日漲跌互見，維持在高檔震盪，大盤今日在股王大立光 (3008)，鴻海(2317) 以及富邦金 (2881)，國泰金(2882) 等金融權值股上漲表現下，加權指數再創高 10525 點，終場收在平盤附近，10512 作收，成交量 1149 億元，價平量縮。

美股昨日投資人等待 FED 利率決策，漲跌互見，台股昨日量縮上攻年線及 10500 整數關卡，今日開低回測，不過盤中在股王大立光 (3008)，鴻海(2317) 以及富邦金 (2881)，國泰金(2882) 等金融權值股上漲表現激勵下，大盤指數再衝到 10525 點，創新高，但成交量依舊無有效放大，台股連 2 日量縮創高，加上短線指標有過熱現象，在此不建議時進場追高。在量縮之下，追高易套牢，就像今日早盤很多股票很強，但衝高後走低下來，去追的人被套牢.. 包括宏達電 (2498)，威盛(2388) 以及光學股的今國光 (6209)，佳凌(4976)，聯一光(344)...... 等等。另外今日還很多股票突然出現碰一聲.... 重挫，包括新鉅科(3630)，緯軟(4953)，VHQ-KY(4803)，南帝(2108)，榮成(1909)，晶彩科(3535)，大宇資(6111)，大江(8436) 以及威剛(3260)... 等，請大家操作要小心啊。

外資今日買超 13.4 億元，投信買超 0.5 億元，自營買超 6.4 億元。明日，台指期與選擇權將要結算，多空激戰，震盪難免，目前累積最大未平量在 10400 點與 10500 點，外資期貨今增 1309 口多單，仍有 57383 口淨多單，關建在結算後外資布局態度如何!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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