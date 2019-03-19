【永豐期貨】台指選擇權盤後－量縮整理 台股守穩10500點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 23 點至 10501 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 11.32 點，電子期逆價差縮至 - 0.76 點，金融期轉為正價差 0.81 點。現貨部分，三大法人買超 20.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 131 口至 31509 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1309 口至 57383 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 28 口至 22054 口。

美股四大指數多數收高，蘋果意外推出新產品，激勵相關類股走高，帶動道瓊指數震盪收紅，並保持連四日上漲態勢，但今日亞洲主要股市表現平淡，帶動台指期開平後一度翻黑走跌，連帶現貨早盤隨著亞股跌勢一度跌破 10500 點，加上中國股市在週一大漲後週二開盤隨即在盤下震盪，連帶台股盤中始終在 10500 點附近狹幅震盪，所幸金融股受惠外資調升買進評等消息整體族群漲勢整齊，加上新 ipad 意外發表帶動蘋概相關類股在 GIS 與 TPK 帶動下續強，搭配美林科技論壇周二登場，相關個股也有不錯表現。終場加權指數下跌 0.38 點或 0.00%，收在 10,512.32 點，成交量能 1,146.9 億，較前一日縮減 14.12 億。技術面來看，周二指數一度回測 10500 點整數大關有守，且日 KD 指標持續黃金交叉向上，MACD 指標也再次黃金交叉，但指數短線漲多且與重要均線乖離率不斷擴大，技術面追高風險持續累積仍不建議過度追價。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10450 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 升至 1.44，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.45% 升至 16.24%，賣權平均隱含波動率由 17.6% 升至 20.52%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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