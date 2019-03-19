【華冠投顧】國巨，短期沙盤推演(02)

近日消息指出，眾所矚目的『川習會』可能在 6 月舉行；因川普與習近平，將在 6 月出席在日本大阪舉行的 G20 高峰會，續關注其後續發展。上週四，美國總統川普表示，對於中美貿易問題，是否能與中國達成協議？在未來一個月內，將會給大家一個明確的答案。

上週五，美國總統川普行使了總統否決權，因此，國會取消他所宣佈之國家緊急狀態之議案，最終仍無法得逞！

他表示，身為總統，我有保護國家的職責。國會這項決議很危險，若成為法律，將令美國陷入險境，此時，我有責任將其否決掉。

接下來，本月台北時間 03/21 凌晨 02：00，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。本次會議之預測報告指出，依據最近官員們對通脹前景的評估來看，較傾向支持暫停加息之預期。

06 道瓊，續留意上方 25833-26079 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。目前最高來到 26014 已進入該區間。

而 04 加權，目前仍維持多市架構，下方 10311-10269 之支撐區間為關注重心！此區若遭摜破，則具有續下行之力道。因此，在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥。

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作者：華冠投顧 葉良超 分析師