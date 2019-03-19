〈機構報告〉IDC：去年Q4中國穿戴裝置出貨年增30% 全年成長29%

IDC 昨 (18) 日公布最新的中國穿戴裝置市場報告，去年第四季中國穿戴裝置市場出貨量為 2269 萬台，年增 30.4%。而基礎穿戴裝置（不支援協力廠商應用的穿戴裝置）則年增 25%，其中，主要的成長來自於耳機產品，同時智慧穿戴裝置年增則高達 64.5%。

資料來源: IDC 中國 2019，鉅亨網製表

小米手環在去年第四季季增率較前一季數據有所提升，不過年增率數值則比前一季略微下滑，小米成長主要受到耳機和手錶產品需求增加所帶動。

華為方面因為受到多條產品線共同成長，如 TalkBand B5 手環以及榮耀手環 4 等，帶動整體穿戴裝置大幅成長，市占也明顯提升。

蘋果銷售成長動力主要來自 AirPods 的銷售提升所致。步步高則因為旗下小天才的電商管道在去年底進行促銷活動，刺激穿戴裝置出貨量大增，且 4G 相關產品市占持續擴大。最後，樂心則在去年底客戶大單的推升下出貨量有所成長。

整體來看，2018 年中國穿戴裝置市場出貨量為 7321 萬台，年增 28.5%。而以年度出貨量來看，市場排名前五大廠商分別是小米、華為、蘋果、步步高和奇虎 360。

資料來源: IDC 中國, 2019，鉅亨網製表

IDC 預計到 2023 年，中國穿戴裝置出貨量將可達到 1.2 億台，年複合成長率 10.4%，遠高於手機、PC 等消費性電子成長幅度，成為新興電子零組件需求窗口。

資料來源: IDC 中國, 2019，鉅亨網製圖

至於，中國 2018 年穿戴裝置出貨比重仍以手錶、手環、耳機三者為主，比重逾九成。而不同產品種類的穿戴裝置表現如下：

一、成人手錶市場將呈現多元化發展

2018 年中國成人手錶市場出貨量 654 萬台，年增 37.8%，以蘋果、華米和華為為首的前三大品牌市占比重逾五成。2018 年成人手錶市場先後在低、中階市場出現快速成長，未來在功能上將朝保健領域進一步延伸。

二、兒童手錶市場朝向 4G 的同時也將面臨更激烈競爭

2018 年中國兒童手錶市場出貨量 2167 萬台，年增 16.6%，其中 4G 比重 38%，預計未來該比例將持續擴大。白熱化競爭將從 2G 市場轉移到 4G 市場，除營運商之外，電商管道將成為 4G 市場在 2019 年發展的另一個戰場。

三、手環市場在穩定中升級

2018 年中國手環市場出貨量 2632 萬台，年增 4.8%。市場格局逐漸向主流廠商集中，以小米、榮耀和華為為首的前三大品牌市占約八成。手環市場未來將在螢幕、續航、演算法等方面升級，可望刺激平均單價提升。

四、耳機市場在語音助理的發展推動下迅速擴張

2018 年中國耳機市場迅速發展，出貨量 1607 萬台，年增 146.3%，遠高於手錶與手環漲幅。主要為了迎合市場智慧化的發展趨勢，耳機廠商在其產品上逐漸配備啟動語音助理功能；另一方面，手機廠商紛紛推出具有啟動語音助理功能的耳機，使得「手機 + 耳機」及「手錶 + 耳機」成為語音使用新模式。

IDC 中國研究經理潘雪菲指出，2018 年中國穿戴裝置市場的主要產品形態中，以耳機和手錶的市場發展最快。在應用方面，醫療保健監測將成為未來的重要發展機會。

此外，穿戴裝置除了在通話方面可看成輔助手機功能外，也將更全面收集人體資料，為相關產業鏈建立的重要數據基礎。穿戴裝置產業的繁榮發展，吸引越來越多廠商的關注，未來廠商格局也將更加多元化，為產業發展挹注新的力量。