鼓勵新能源汽車 中國八大政府部門齊推甲醇汽車產業

3 月 19 日，中國工信部、科技部等八部委聯合發布關於鼓勵甲醇汽車在部份地區發展的產業政策。其政策主要鼓勵汽車及相關零組件製造商在現有製造體系基礎上，針對甲醇汽車特性，透過技術改造強化甲醇汽車產業鏈，提升甲醇汽車製造技術水準，開發甲醇乘用車、商用車、非道路工程車等車輛及動力機械，以滿足市場需求。

除了興建甲醇汽車生產基地建設、布局甲醇汽車生產外，還鼓勵企業突破現有甲醇效能轉換技術、降低污染排放、並延長耐腐蝕材料使用壽命及有效降低成長等關鍵技術，加速甲醇汽車研發，並朝商業化發展。

此外，政策重點還指出，山西、陝西、貴州、甘肅等資源條件佳，且具有甲醇汽車產業經驗的地區，要加速 M100 甲醇汽車的應用，並鼓勵公務、租賃、短程客運等領域使用甲醇汽車。

事實上，2012 年，中國工信部就已啟動甲醇汽車試點，先後在山西、上海、陝西、貴州、甘肅 5 省市 10 個城市陸續推動，共投入 1024 輛甲醇汽車。

而甲醇汽車優勢，首先在於成本低，使用甲醇可比汽油節省 40% 左右的費用。其次是使用方便，甲醇為液體溶劑，儲存和運輸方便。最後則是減少空污，甲醇是清潔燃料，使用甲醇有助於減少有害氣體的排放。

圖: AFP

業內人士認為，在汽車產業裡，新能源是大勢所趨，純電動車是未來零排放發展的長遠目標，油電混合、插電混合、氫燃料電池汽車將在這過渡期扮演重要角色，而甲醇汽車則是有機會成為這過渡期中另一個選擇。