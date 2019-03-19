陸國務院副總理韓正強調：落實「穩地價、穩房價、穩預期」目標

中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正昨 (18) 日在住建部視察時表示，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」核心定位，以促進中國房地產市場平穩健康發展。

韓正指出，目前，中國房地產市場大體上保持平穩，市場趨於理性。政府施政方向堅持「一城一策」、「因城施策」，並以各地實際情況來穩定當地房地產市場，且圍繞在「穩地價、穩房價、穩預期」的調控目標，防範並消除房地產市場風險。

同時，要改善房屋租賃市場體系，建立健全房屋租賃相關法律法規，改善金融財稅政策，促使租賃市場健康發展，並改善住房保障體系，解決城鎮中低收入居民、新市民和青年住房困難問題，透過土地和稅費政策等，活化閒置住宅。

圖: AFP

地產業目前房市銷售熱 土地交易冷

截至上周，根據浙江證券提供的數據顯示，在重點 45 個城市中，今年累計成交 3995.2 萬平方公尺，年增 9.1%；其中，一線城市成今年房屋已累計成交 504 萬平方公尺，年增 23.3%；二線城市則是累計成交 1765.1 萬平方公尺，年增 15.4%；三線城市累計成交 1735.1 萬平方公尺，年增 0.2%。整體房市銷售持續朝著復甦趨勢前進。

但土地拍賣市場相對較冷清，今年百城土地住宅用地成交規劃建築面積累計成交 8342 萬平方公尺，年減 24.5%；其中，一線城市今年累計成交 627 萬平方公尺，年增 13.4%；二線城市今年累計成交 4000 萬平方公尺，年減 29%；三線城市今年累計成交 3714 萬平方公尺，年減 23.6%。