美農業部長：中國對美國農產品購買數或增至目前3倍

據《彭博社》報導，美國農業部長 Sonny Perdue 表示，作為兩國貿易協議的一部分，中國對美國農產品購買的數量可能增加至目前的 3 倍。

Perdue 先前表示，在 12 月達成貿易協定後，中國已經釋出善意，對美國大豆進行了一些的購買。作為更廣泛的貿易協議討論的一部分，農業相關談判不僅侷限在美國大豆，還包括其他農作穀物，像是玉米和肉製品等。這與北京提出的每年額外購買 300 億美元農產品的建議相吻合。在貿易戰之前，中國每年的進口美國農產品的進口額約為 200 億美元。

Perdue 在週一 (18 日) 表示，與 2017 年的購買情況相比，「如果我們能夠達成一項貿易決議，在兩到五年的時間內，將數字將增加一倍或兩倍。」

這樣大規模的購買可能為美國農產品業帶來了巨大的好處，現今這些市場已經陷入了貿易戰火當中。在施加關稅的期間，大豆，豬肉等的出貨量都在下降。中國目前是世界上大多數最大農產品市場的主要輸出國。

Perdue 強調，雙方仍協商當中，表示目前中國政府已經向美國提出一些具有吸引力的數字。他相信，在廣泛的貿易談判協商當中，中國增加美國農產品的購買是應該會是「最容易」達成承諾的項目，目前雙方在針對細節方面進行討論。不過同時，美方對於創新農業生物技術流入中國也存在一定的擔憂。