「巴西川普」將抵白宮會面「美國川普」

有「巴西川普」之稱的巴西總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 即將在 19 日造訪白宮，與美國的「正版川普」會面，此行目的除了深化保守民粹聯盟、攜手對抗跨國犯罪，還有另一個重要目的就是對委內瑞拉施壓。

巴西總統波索納洛週日 (17 日) 飛離首都巴西利亞，同行的 6 位部長中有外交部長艾拉烏橋 (Ernesto Araujo)、經濟部長葛德斯 (Paulo Guedes) 與司法部長莫羅 (Sergio Moro)。

巴西總統波索納洛熱愛推特。(圖：翻攝波索納洛推特)

波索納洛抵達美國時推文表示：「這是經過很長一段時間後，一位不反美的巴西總統來訪華盛頓。」

波索納洛週一 (18 日) 造訪中央情報局 (CIA)，這意味著波索納洛對打擊組織犯罪和販毒，和加強情報的必要性的重視。

巴西總統波索納洛週二 (19 日) 將抵白宮和美國總統川普進行私人會面，並將與美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅 (Luis Almagro) 舉行會談，並參加多個促進巴西經濟的相關論壇。

巴西川普與美國川普此次私會，可以看出巴西與美國將強化聯盟關係，對一系列議題上齊心協力。

由於委內瑞拉與巴西接壤，目前兩國最緊迫的議題是委內瑞拉的危機。美國和巴西以及其他幾十個國家已經承認反對黨領袖瓜伊多 (Juan Guaido) 為委內瑞拉臨時總統，其目標是推翻總統馬杜羅 (Nicolas Maduro)。

波索納洛視川普為偶像。(圖：AFP)

去年十月巴西總統大選結果出爐，極右派候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 勝選，他向來把川普視做偶像，這位熱愛推特，言詞大膽激進，又大膽追隨川普的外交與環境政策。

波索納洛上任後即誓言為巴西進行重大改革，要讓該國從「社會主義和政治正確」解放出來。