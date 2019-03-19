全球生活最貴的城市 這兩個城市和新加坡並列榜首

經濟學人智庫 (The Economist Intelligence Unit，EIU) 公布 2019 年「全球生活成本」調查報告，新加坡除連續第六年被評為全球物價最高的城市，去年評為第二的巴黎和第四的香港，今年更破天荒地首見三個城市並列第一。

經濟學人智庫每年進行兩次全球生活成本調查，旨在為企業計算派遣員工到海外的津貼或報酬，調查涵蓋全球 133 個城市，針對 400 多項產品與服務的價格進行比較，包括飲食、衣着、家庭用品、個人護理用品，甚至包括私校學費及雇用家傭等費用。

英國經濟學人智庫表示，今年生活成本最貴的十大城市主要分布在亞洲和歐洲，除了新加坡、巴黎、香港三城市並列第一外，其餘依序為：蘇黎世 (第四)、日內瓦 (第五)、大阪 (第五)、首爾 (第七)、紐約 (第七)、哥本哈根 (第七)、特拉維夫 (第十)、洛杉磯 (第十)。

排名前 10 名的全球生活成本最貴城市。(來源：EIU)

另外，日本大阪此次連升 6 級，首度擠進前 10 名，與日內瓦並列第五；而紐約與洛杉磯則是唯二進入前 10 名的北美城市。

報告並指出，香港和新加坡的生活成本比紐約高 7%，韓國首爾則與紐約平起平坐排行第七。

雖然有多個亞洲城市被列為全球生活成本最貴的城市，但像印度班加羅爾、新德里、欽奈和巴基斯坦卡拉奇等則獲評為生活成本最便宜的城市。