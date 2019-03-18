【華冠投顧】台股多頭強勢站上10500!逢低佈局!逢高獲利!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2442 新美齊、3037 欣興、6147 頎邦、5439 高技、3105 穩懋。

台股盤勢分析:

多頭不死

美股全面收高下，台北股市早盤小漲 + 15 點開出，在 5G 相關個股的轉強下；加權指數緩步走高，終場在台積電的拉高下，指數上漲 + 73 點作收，收在 10512 點，成交量 1161 億。

『箭在弦上』不得不發… 很快加權指數已經又從 10300 點，正式站上了 10500 點。多頭壓力… 真的不要預設立場。本周有台指期結算影響，從目前的籌碼情況來看，明顯有利於多方；因此，在期、現貨都有利多方的情況下。目前台股結構並沒有太大改變，所以武傑依舊老話一句… 台股走『軋空』格局，在『空頭不退』下，短線只有『多頭不死』，作多是唯一方向!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2455 全新、3105 穩懋、2340 光磊、2388 威盛、2314 台揚、3653 健策、3037 欣興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5340 建榮、6111 大宇資、3176 基亞、3661 世芯 KY、1733 五鼎、3630 新鉅科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。