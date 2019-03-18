【日盛投顧】多方上攻 等待期指結算

◆盤勢分析

1. 台股因上周五美股上漲，加上盤中亞股上攻，終場指數上漲 73.46 點，漲幅 0.70%，收在 10512.70 點，成交金額為 1161.02 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1.) 量能：價漲量縮，量仍低於月均量 1185 億元，追價意願不夠強。

(2.) 均線：攻上年線，由於低檔月線與季線已翻揚中，所以中期低檔仍有不弱支撐，惟短線指數與 KD 指標可能出現背離，因此要化解此疑慮，就得要放量，短線將以月線為觀察點，短線月線附近有支撐，10500~10550 點大關附近仍有大壓，即短線指數將在 10300~10550 點區間整理，多方上漲以等待台指期高檔結算。

(3.) 技術指標：KD 開口向上，KD 值已來到 84 與 71 附近，仍有利於多方上攻。

3. 櫃買指數漲幅 0.15%，收在 137.86 點，週一量縮價漲，3/18 雖有上攻，但卻無法過 3/4 指數高點 138.55 點，同時短線年線壓力 138.23 點，屢屢無法順利上攻，但短線 KD 技術指標已自低檔向上交叉，接下來就得看量能是否再放出，因月線漸趨緩，短線將可能回測月線 137 點附近支撐，逢高可降低持股比重，多方觀察重點類股在生技類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 72.39 億元；外資 + 52.67 億元、投信 + 1.21 億元、自營商 + 18.51 億元。

網通、蘋果、設備、PCB、金融、生技等族群強勢上攻



1. 電子類股:

(1) 網通族群: 由於 5G 為今年重點產業，因立法院交通委員會上周審議通過「電信管理法」部份條文修正草案，已修法通過第 58 條的「共頻」議題，加上此族群股價也整理一段時間，因此買盤再起，包括 6285 啟碁、5388 中磊、2345 智邦、2314 台揚與 3596 智易等網通股出現買盤，因為年度重點產業，因此可持續追蹤觀察。

(2) 蘋果族群: 由於先前蘋果族群利空不跌，加上產業景氣逐漸進入開始進入加溫，包括 3008 大立光、2317 鴻海與 3105 穩懋等股見法人買盤，由於為大型個股，因此得多留意法人籌碼進出。

(3) 設備族群: 該族群因部分公司業績佳，引起買盤注意，包括 3455 由田、3535 晶彩科與 2467 志聖等股上漲創高，短線買盤力道強勁，可再追蹤觀察。

(4)PCB 相關族群: 因業績表現佳、且部分業者在看好 5G 產業發展之下，公司營運增溫中，包括 3037 欣興、8046 南電、5439 高技、4958 臻鼎 - KY 與 2367 燿華等股陸續出現上攻，由於族群價位偏向中低價位，因此可隨時伺機上攻。

2. 非電子類股

(1) 金融族群: 由於今年股息發放不錯，加上股息殖利率不低，包括 2884 玉山金、2886 兆豐金與 5871 中租 - KY 等公司出現買盤，雖然漲勢緩慢，但也為向上趨勢，因此可持續追蹤。

(2) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日類股公司也釋放利多頻頻，包括 1760 寶齡富錦、4123 晟德、6496 科懋、4119 旭富與 6666 羅麗芬 - KY 等股陸續走強，由於族群買盤持續增溫中，可持續留意各別公司法人買盤為何。