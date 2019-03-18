【華冠投顧】台股量縮飛躍年線及10500點!

上週五美股四大指數全數上漲激勵，台股今日開高突破年線，最後收盤漲 73 點，更一舉漲過 10500 點關卡，以 10512 點作收，成交量 1161 億元，價漲量縮格局。

今日盤勢明顯拉抬權值股，讓指數一路震盪向上，最後站上 10500 點整數關卡，收 10512，創今年新高! 盤面結構: 電子股漲 0.88%，金融漲 0.88%，傳產漲 0.36%，OTC 漲 0.16%。三大法人合計買超 72.38 億元。

盤面焦點: 鴻海 (2317) 及鴻家軍反攻，台揚 (2314) 漲停板，亞太電 (3682)，建漢(3062)，訊芯 KY(6451) 等漲幅逾 3%。宏達電 (2498) 公布財報，去 (18) 年整年 EPS 達 14.72 元，連續 3 年虧損後轉虧為盈，股價受財報激勵強勢漲停。5G 概念股強勢，全新 (2455)，台揚 (2314)，欣興 (3037) ，安瑞 KY(3664) 等漲停作收。

須注意 1. 大盤量縮創高....2.OTC 僅漲 0.16%，未創新高，且下跌家數大於上漲家數 3. 短線指標來到高檔有過熱情況。今日盤勢一路震盪往上驚驚漲，讓人有種感覺...1. 要軋你空手，逼著你非進場不可.....2. 創高先軋空單 (目前融券餘額高達 63 萬張).... 漲勢看支撐，在支撐未被跌破前 (月線支撐)，沒跌破大盤就不會走空，漲就是漲，多就多，不要因為漲多漲高就預設立場，但必須注意個股強弱位階不同，走弱走空一定要停利停損。

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