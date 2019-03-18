矽品家庭日 運動、愛心、環保齊跑

封測大廠矽品精密於 16 日在逢甲大學舉辦 35 週年運動家庭日，由總經理蔡祺文及上萬名員工、眷屬共襄盛舉，現場除員工帶來別出心裁的進場表演外，也特別邀請偏鄉小學「和平國小」、張秀菊基金會 - 奇歷兒少之家的孩子們分別帶來精彩的舞蹈表演，由矽品提供其舞臺、捐贈贊助金或設備以加強其信心。

矽品總經理蔡祺文表示，運動能夠培養團隊精神及向心力，磨練出「堅持到底」的精神，所以矽品連續冠名贊助 3 年的馬拉松活動，2017、2018 年皆吸引約 5 千跑者參加。



在多年的推動下，矽品同仁組成的慢跑社、單車社、三鐵鐵人團等運動社團在中部企業運動圈中也享有盛名。近年來由矽品同仁組成的龍舟隊，更以 1 分多鐘的速度奪得 2018 年鹿港國際龍舟賽勞資組的冠軍。上周剛結束的大雅晨曦麥香馬拉松，矽品慢跑社更摘下了 9 座獎牌，堪稱是半導體業的千里馬。

矽品長年推動愛心活動，除了成立矽品家扶百元俱樂部達 18 年外，也贊助和平國小硬體設備補充經費及課後輔導教材達 13 年，更支持華山基金會獨居長輩年節關懷近 10 年。



今年的運動家庭日，總經理蔡祺文特別號召愛心長跑、讓愛延續，除了獲得同仁及民眾熱烈響應，共計捐贈 8 千多件衣服、1,500 本書及 1,500 條毛巾，將轉贈 5 大社福團體，包括華山基金會、脊髓損傷協會、家扶基金會、創世基金會、張秀菊基金會 - 奇歷兒少之家等。



此外，蔡祺文為了鼓勵正在建院中的奇歷兒少之家的孩子們多閱讀，於運動會現場更捐贈一座大書櫃的購置經費，由該基金會的董事━柯秋燕代表受贈，柯理事表示，很謝謝矽品為這些失家青少年建立一個矽品愛心書庫，培養孩子們搶不走的競爭力。

長期推動環保活動的矽品，在廠內不提供免洗筷、一次性塑膠袋等有害環境的廢棄物，因此多年來在廢棄物的減量有卓越的成果。且近年來有感於海洋垃圾過多，也連續 2 年舉辦淨灘活動。



此次為了將環保減塑、垃圾不落地的理念由內而外推動，在運動場周邊的園遊會中，規劃自備容器的優惠活動，邀請園遊會攤商提供優惠，獲得攤商響應提供每份減 5 元的優惠，希望垃圾減量不僅只在矽品內部，也能擴大成為民眾生活的一部份。

矽品精密人力資源處資深處長張美慧表示，矽品成立 35 年來，一直很重視同仁身體健康與家庭生活的和諧，也因為推動員工運動有成，矽品人在科技人之中，堪稱是最健壯的一群。

矽品捐贈好書及衣服給 5 大社福機構。(圖 / 矽品精密提供)

近 10 年來為了落實企業社會責任，也組成志工社服務社區弱勢，在年節時關懷獨居長輩並整理居家環境，陪同身障朋友參觀花博等，此次愛心長跑━物資捐贈活動，獲得廣大迴響募得萬件物資，能夠幫助多個社福團體，都要感謝同仁們及供應商的愛心。



在環保部分，矽品對內重視節能減碳、水循環、環保減塑，對外也持續多年認養彰化和美道東書院，今年度更預計認養彰化市景觀公園，可說對於環保不遺餘力，此次從園遊會鼓勵自備容器做起，由矽品出發拋磚引玉，讓減塑成為民眾生活的一部份。發揮世界級封測廠的影響力，善盡企業社會責任。