〈光磊展望〉感測元件與系統產品雙引擎驅動 今年營收可望雙位數成長

LED 晶粒廠光磊 (2340-TW) 去年在 LED 廠營運普遍低迷之際，靠著多年來佈局的感測元件，使營運表現相對穩健。展望今年，光磊系統產品能見度相當高，訂單達成率已約 7 至 8 成，3 月起就可望帶動營收出現明顯成長，而感測元件出貨也將從第 2 季起增溫，在雙引擎驅動下，可望帶動今年營收達雙位數成長。

光磊主要產品包括發光元件、感測元件與系統產品，其中，公司佈局感測元件多年，近來營收占比持續攀升，已從 2017 年的 44.9%，增加至去年的 51.15%，系統產品去年營收約 17.47%，發光元件則約 30.9%。目前發光元件月產能約 25 億顆、感測元件約 30 億顆。

光磊目前感測元件產品應用包括穿戴式裝置、車用模組與 ToF 鏡頭等，營收占比已從去年下半年提升至 6 成，今年穿戴式裝置產品新增包括美國、韓國與中國等 3 家客戶，預期將從第 2 季開始出貨，下半年可望放量；車用模組部分，第 2 季或第 3 季可望打入日本大廠；ToF 鏡頭也已有出貨給中國客戶的實績；無線耳機方面，已取得美系客戶認證，今年有機會出貨。

系統產品方面，光磊指出，系統產品今年訂單能見度相當高，已取得今年約 7 至 8 成訂單量，營運表現將會相當不錯，預期 3 月起可望帶動營收出現明顯成長。

光磊去年稅後純益 6.53 億元，年減 2.85%，每股純益 1.47 元。去年整體產能利用率約達 8 成，今年則在市場氣氛轉趨觀望之下，稼動率稍降至 7 成，而閒置產能中多為發光元件產能，感測元件幾乎為滿載狀態。法人估今年每股純益可望 1.6 元起跳。

整體而言，光磊今年新增不少指標性大客戶，在感測元件、系統產品等兩大事業線，出貨同步增溫下，營收達到雙位數成長可期。