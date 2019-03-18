〈銀行搶美元〉匯銀龍頭兆豐銀美元短期高利定存 1月期利率衝上4%

銀行搶美元資金動作頻頻，匯銀龍頭兆豐銀行今 (18) 日起再度推出美元高利定存，打出一個月期存款年息 4%，爭搶理財客戶；外商銀行的花旗與星展本 (3) 月底前也有美元定存方案，年息最高分別為 3.58%、3.3%。

美元向來是國人偏好的外幣之一，近幾年在美國升息循環助攻下，讓美元定存躍居熱門理財商品之列；銀行端部分，則是抓準台美利差擴大，大做 SWAP 換匯賺取利差財，為擴大美元資金池，包括本土國銀與外商銀行，幾乎全年都有不定期的美元優利定存方案，向市場資金招手。

「最不缺美元」的匯銀龍頭兆豐銀行去年底破天荒推出美元定存後，近期瞄準理財客戶，續推美元優利定存方案，即日起到 3 月 29 日，只要是兆豐銀自然人存款戶，而且是理財客戶，單筆存滿 3 萬美元，每人存款額度以 6 萬美元為限。

根據兆豐銀規劃，此次美元高利定存，一個月期年息可達 4%、二個月期利率也有 3.68%；在資金來源部分，存戶必須是從他行匯入或新存入的新資金，並且在兆豐銀以新台幣或非美元外幣換匯後承作，專案額度以 5,000 萬美元為限。

花旗銀行到 3 月 29 日前，從他行匯入或存入新資金，單筆存滿 3 萬美元，並以無存單方式辦理定期存款，可享 6 個月期年息 3.58%，但要留意的是，該專案每戶存款最高額度以 20 萬美元為限，超過最高額度 20 萬美元的承作金額者，將以一般定存方式承作。

星展銀行的「富利大發美元定存方案」到 3 月 31 日止，提供財富管理與 OBU 客戶，單筆存入新資金滿 2 萬美元，可享 3 個月期年息 3.15%、12 個月期年息 3.3%。