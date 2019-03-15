融券強制回補入高峰 股票期貨沒回補限制

首波股東會前強制回補在下周即將進入高峰，超過 260 家上市櫃公司、超過 12 萬張融券，需要在清明節前強制回補，軋空行情可望力挺台股後市。不過對投資人來說，想投資又不想被迫強制回補，可以選擇股票期貨，尤其股票期貨具稅率套利優勢，股東會、除權息前後交易最旺。

根據目前已公布股東會召開日期的上市櫃公司中，有超過 260 檔個股，須在清明節前全數回補融券，其中不乏南亞科、可成、富邦金、揚明光、GIS-KY、台灣高鐵、禾伸堂等重量級個股。

台股今天價量都是創下本波 9319 點反彈以來的新高，收在 10439.24 點，接下來融券回補密集登場，對多頭走勢將有助漲抗跌意味，不過也因為波段已漲高，建議選股不選市，部分高融券個股的軋空行情可伺機而動。

對投資人來說，想參與行情又不想被迫強制回補，可以選擇股票期貨，例如看好台積電就買進台積電期貨 (CDF)、看壞就放空台積電期貨。不僅成本比信用交易低，也沒有籌碼限制以及強制回補的問題。

且以槓桿倍數而言，如果用融資買進、融券賣出，槓桿倍數分別僅有 2.5 倍以及 1.1 倍，而股票期貨則有 7.4 倍，對當日沖銷、短線進出的投資人相當有吸引力。

此外，除了一般交易人熟悉的避險、套利等交易策略之外，股票期貨更有「稅率套利」優勢。股票期貨的交易稅率與指數期貨相同，單邊稅率約 10 萬分之 4，來回一趟的成本約是現貨的 37.5 分之 1，若加計手續費，成本約是現貨交易的 6 分之 1 到 11 分之 1。

除了稅率優勢，只要掌握股東會前，搭配現股的停資券、融券強制回補機制，再透過股票期貨多空操作就可有套利優勢。正因為「稅率套利」優勢，股票期貨通常會在股東會以及除權、息前後出現大量交易。