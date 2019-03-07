中華電完成5G網路與5G手持終端無線連接 創國內新里程碑

中華電信 (2412)6 日宣布攜手國際電信設備製造商諾基亞、愛立信及晶片商高通和國內無線通訊領導廠商啟碁科技(6285)，分別完成國內首次 5G 網路與 5G 手機、5G 路由器終端的無線連接里程碑，為實現 2020 年 5G 預商用目標再往前邁進一大步。中華電信與諾基亞於南港展覽 2 館「中華電信 5G 技術概念體驗館」，成功與高通 5G 手持測試終端完成實際無線連接，現場亦同步開放體驗虛擬實境全景(VR360) 寬頻影像應用，實際感受 5G 高速率、低時延技術特性。同日異地，也與愛立信於中華電信研究院「5G 實驗網路園區」成功與國內啟碁科技 5G 路由器終端設備完成無線連接，可提供手機、電腦等設備透過 Wi-Fi 與 5G 路由器連接進行無線上網。



中華電信執行副總林國豐表示，本次 5G 連線使用國內預計於 2020 年釋出之 3.5GHz 頻段，且基地臺及終端設備皆符合 3GPP 國際標準，這是邁向 5G 商用的一個重要里程碑。更高興的是中華電信 5G 領航隊的國內廠商成員啟碁科技，在 5G 產品的發展居國際領先地位，目前也有多家團隊成員陸續安排測試中。



中華電信已於 2018 年 11 月獲國家通訊傳播委員會核發 5G 實驗研發電信網路設置使用執照，未來將透過實驗網路與領航隊夥伴合作進行 5G 產品測試及創新應用試驗，共同促進台灣 5G 產業與服務發展，領航邁向國際，打造台灣下一代產業競爭力。

