小氣老闆別逃 金管會加碼「未上市」金融票券業 薪資也要全都露

今 (2019) 年 5 月起，所有「上市櫃公司」都要在「公開資訊觀測站」公布全體員工的平均薪資費用，屆時，薪資過低的公司、小氣老闆將無所遁形，不過，金管會今 (5) 日又加碼，宣布「未上市櫃」的銀行票券業，未來也要揭露全體員工平均福利費用、平均薪資費用、同業平均數比較等資訊。

金管會表示，從今年 5 月起，上市櫃公司須在「公開資訊觀測站」中，揭露 2018 年度全體員工人數、總薪資費用、員工平均薪資及全體產業狀況。

到 6 月開始，各上市櫃公司還必須公布「扣除主管級」的全職員工的平均薪資費用，也就是說，如果有些公司是靠高階主管的高薪來拉高平均數，也會被發現。

另外，6 月上市櫃公司也要以欄位標示是否有「非經理人全時員工平均薪資未達 50 萬元」、「EPS 高於同業平均數，但非經理人全時員工薪資平均數低於同業水準」、「公司 EPS 較前一年度成長，但非經理人全時員工薪資平均數衰退者」，如果上市櫃公司落入這三種指標者，公司要詳述說明，且會被標註出來。

除了上市櫃公司，金管會今天再加碼，宣布「未上市櫃」的銀行票券業也要一體適用，連同金控旗下沒上市櫃的銀行、票券公司，也都須揭露全體員工平均福利費用、平均薪資費用、同業平均數比較等資訊。

目前登錄興櫃、未上市櫃的銀行票券業有瑞興銀行，未上市櫃、有公開發行的還有大中票券金融、三信商銀、萬通票券、華泰商業銀行、陽信商業銀行、板信商銀等。

不過，此次修法預告 60 天，所以新加碼的「未上市櫃」銀行票券業，將從 2019 年財務報告起適用。