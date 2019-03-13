【華冠投顧】幸運星-閃亮亮裸鑽……請繼續閃亮亮的飆！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3504 揚明光、1795 美時、2392 正崴、2488 漢平、1560 中砂

台股今日持續震盪整理，多頭利用權值股 2308 台達電、3008 大立光、2474 可成撐盤但 2408 南亞科、6505 台塑化、1402 遠東新賣壓沉重，今日大盤震幅僅 42 點，收盤收最高點小漲 29.99 點，成交量縮 943 億。OTC 受矽晶圓族群如 6488 環球晶、5483 中美晶持續賣壓沉重影響而開高走低。收盤小漲 0.07%，再留一根長上影線，成交量 334 億……

退潮之後…… 老師在節目中分享的【新舊裸鑽】果然更加閃亮亮！！如 1/3「腳踏車之王」9921 巨大〔150…186〕創高，1/23 生技領頭羊 ONLY ONE「時時美麗」1795 美時〔75…129.5〕！！昨天⊕、今天創高學員們的單兵小飆股 3/4【小裸鑽】「崴哥」2392 正崴〔30.2…40.45〕今天繼續創高。3/5「太平公主」果然是閃亮亮的女漢子！！2488 漢平〔36.5…42.95〕今日再度閃亮亮大漲創高 42.95+3/11【5G 網通小裸鑽】6245 立端〔75…81.4〕+6143 振曜〔42…46.5〕也雙雙創高！！頂級富豪飆股 + 滿漢全席飆股「老菜」洗完果然持續閃亮亮！3504 揚明光飆漲停 +「海上花」3694 海華連飆兩天 +「豐滿的太太」9910 也偷偷漲了兩天囉……+「一朵花店」6552 易華電創高大漲 ING……+「軟綿綿」4953 緯軟…… 洗完…… 昨天漲停⊕、今天創高！！+9938「百和妹妹」也偷偷的 UP、UP 創高…… 連低檔冷凍許久 + 底部打底了超過半年的 1560 中砂今天竟然…… 也蠢蠢欲動……

弱勢股部分－3022 威強電宣布現金減資四成後，反而跌幅名列前茅……9935 慶豐富高檔破線跌停板……2634 漢翔平台整理失敗後也重挫……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。