【豐銀投顧】多方領軍,待量價齊揚挑戰前高

◆盤勢分析

台股加權指數收 10370 小漲 29.9 點，因成交金額量縮至千億下縮減為 943.5 億元。早盤雙王領軍下引領多頭信心，股王大立光 (3008) 延續昨日跳空開高強漲多方態勢，權王台積電 (2330) 展望下半年 7 奈米大爆發，中場 10:30 後由黑翻紅帶動台股收高。盤面族群仍以半導體，PCB，5G，面板材料, 越概類股相對強勢。



技術面觀察

台股區間量縮整理格局, 週三日 K 開低走高連三漲，今日實體紅棒未能突破昨日 10382 則為母子 K 線組合，盤勢位階 10416 回測 10204 下修 212 點, 今日收穩站上 0.382=10335 測幅, 加分的是盤勢穩健上攻站上 10367 末跌高則多方更勝一籌。待量挑戰年線關卡, 則可望挑戰前高壓力區 10416 位置。操作上仍以謹慎為宜，後續仍需持續觀察外資及國際匯市動向。

強勢股觀察

多方觀察追蹤個股可留意季線向上標的如：欣興 (3037) 、晶睿(3454) 、寶成(9904) 、聚陽(1477) 聯、發科 (2454) 及 KD 黃金交叉個股如：零壹(3029)、豐泰(9910)、敦陽科(2480) 、晶宏(3141) 、明基材(8215)。



豐銀投顧 分析師 羅雅渝

