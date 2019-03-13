【華冠投顧】跳出不理性的陷阱

今日重點股票

重點股票：2330 台積電

推薦個股：3114 好德

盤勢分析

今天量能又縮了，追價意願不足，只看台積電拉抬指數，目前指數己經失真了，如同昨天說的，題材面、技術面主導的盤勢，拼的是勇氣；要有很強的盤勢感覺，昨天做了弱勢股個股Ｋ線檢視，很多股票跌破月線，代表大盤也容易跌月線，不得不小心。

業績股要有耐心持有，還是會賺錢，如 4536 拓凱、5234 達興，破月線整理後，仍能向上攻擊，這給了我們信心和方向。少部份持股拼技術面，業績股逄低買進，這就是應該有的操作組合。

若您沒有時間壓力，那就繼續持有業績股吧！

類股表現

當我在研究投資心理學的時候，有一句話我銘記在心，” 當一個人陷入不理性的狀態時，會變成不可逆的狀態；只有當不理性的因素消除，才能恢復理性。” 這在股市操作非常有用，當手中持股不能按原定走勢時，唯有出清持股，才會恢復理性。

如同昨天說的，目前盤勢大多反應消息面、籌碼面為主；所以昨天推薦了一檔 8210 勤誠，今天上漲 2.5%，但符合盤勢的走勢，有助於我們跳出不理性的迷失。

我說過拼的是勇氣，這檔明天就不要追了。

推薦另一檔 3114 好德，股價拉回量縮，可以拼一下，但要設好停損點。

華冠投顧 江志明分析師

華冠投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 0009 號

本資料僅估參考投資時應審慎評估