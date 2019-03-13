【永豐期貨】台指選擇權盤後－日線連三紅 台股震盪走揚挑戰前高

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 15 點至 10363 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 10.32 點，電子期轉為逆價差 - 0.58 點，金融期逆價差擴至 - 2.24 點。現貨部分，三大法人買超 27.58 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2032 口至 28919 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 805 口至 57376 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 434 口至 26110 口。

週二美國股市漲跌互見，道瓊指數受到權重股波音公司股價重挫拖累收低，但 Nasdaq 與 S&P 均上漲作收。週三早盤日韓股市走跌，帶動台股下跌開出後於平盤附近震盪整理，權值股早盤漲跌互見，台積電、鴻海均在平盤之下震盪，而大立光則持續昨日強漲態勢，然而 11 點過後買單持續敲進權值股，台積電由黑翻紅，隨後國泰金、富邦金、聯發科也陸續擴大漲幅，12 點過後更推升指數走高，終場加權指數上漲 29.99 點或 0.29%，收在 10373.32 點，成交量能 947.48 億，較前一日縮減 163.88 億。技術面觀察，週三日 K 開低走高連三漲以實體紅棒作收，KD 指標轉為黃金交叉向上，而 MACD 柱狀體負值也連兩日收斂，目前盤勢對多方較為有利，然而今日陸港股市以及日韓股市均表現疲弱，因此操作上仍以謹慎為宜，後續仍需持續觀察外資及國際匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10300 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10500 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 降至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.77% 降至 10.85%，賣權平均隱含波動率由 16.81% 降至 15.41%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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