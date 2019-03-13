【華冠投顧】國巨，底部接近完成。

週二數據，美國 2 月未季調 CPI 年率，值 1.5%，低於預期值 1.6%，今日台北時間 20:30，美國將公佈 2 月 PPI 年率，續關注。目前，通膨前景偏下降，經濟狀況呈現弱勢，因此，美聯儲未來加息進度將反緩，是可預期的。上週，美聯儲主席鮑威爾表示，事實上，我們也不急於再次的調升利率。今年是否再進一步的維持緊縮貨幣政策，目前仍持觀望。

上週五，美國 2 月非農就業數據，數值大幅降至僅剩 2 萬人；前值高達 30.4 萬人，預期值也還有 18.5 萬。但 2 月失業率，降至 3.8%，多少也緩解了經濟降溫之憂慮。03 道瓊，今日續留意上方 25766-25912 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。

接下來，本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

雖白宮首席經濟顧問庫德洛（ Larry Kudlow ）上周表示，美、中可望在本月底前簽署協議，結束長達一年的貿易戰。但週二，美國貿易代表萊特西澤（Robert Lighthizer）表示，目前仍不能肯定的說談判已成功，我們仍在努力當中。若某些關鍵問題美國未能得到有利的結果，我們是不會達成協議的。因此，現在不須持太樂觀之期待，續觀察後續發展。

因此，在操作策略設定上仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局會來的較妥。

03 加權，上方 10365-10450 之反壓區間，仍須留意！

作者：華冠投顧 葉良超 分析師