歐盟響應停飛波音737 MAX！波音股價再重挫

繼中國等六國停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，英國、愛爾蘭與歐盟等更多國家紛紛響應此事件。

週二 (12 日) 波音 (BA-US) 股價再遭重創，午盤下滑逾 6%，航空股同步挫低，美國航空 (AAL-US)、和聯合航空 (UAL-US) 跌逾 2%，拖累道瓊指數開低走低。

台北時間週二 (12 日) 晚間 23 時 30 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數下跌 65.69 點，或 0.26%，暫報 25585.19 點。

那斯達克指數上漲 39.82 點，或 0.53%，暫報 7597.88 點。

標普指數上漲 12.12 點，或 0.44%，暫報 27695.42 點。

費城半導體指數上漲 8.99 點，或 0.67%，暫報 1,358.99 點。

週日 (10 日) 傳出衣索比亞航空波音 737 MAX 8 客機墜機事件，機上 149 名乘客及 8 名機組人員全數罹難，這是繼去年 10 月印尼獅航 (Lion Air) 事故後，短短不到半年發生的第二起波音 737 Max 8 墜機事故。

週一 (11 日) 開始，印尼、中國大陸、蒙古、澳洲、新加坡、南韓等國宣布停飛波音 737 MAX 8，波音股價應聲重挫，市值蒸發逾 200 億美元。

週二 (12 日) 英國、愛爾蘭亦響應停飛該事故機型，歐洲航空安全局 (EASA) 下令暫停所有 737 MAX 機型在歐洲的飛行運營，德、法、荷三國則禁止該機型進入領空。

英國民航局 (CAA) 週二 (12 日) 表示，英國民航管理局一直在密切關注情況，然而從飛行資料記錄器尚未掌握足夠的資訊。作為預防措施，已宣布暫停波音 737 MAX 8 客機在英國領空起降、過境，直到另行通知。

歐洲航空安全局 (EASA) 表示，儘管調查處於早期階段，卻不能排除 (波音事故機型) 可能是導致兩起墜機事件的主因，EASA 認為需要採取進一步行動，以確保持續適航性。

波音指出，美國聯邦航空總署 (FAA) 宣布波音 737 MAX 8 仍適航，決定不會停飛此機型，也不打算根據現有資訊向飛行員發布新的指南。

波音稱：「我們理解，監管機構和客戶做出他們認為最適合市場的決定。我們將繼續與所有人溝通，確保大家掌握所需的所有資訊，有信心、安全地繼續運營，或者重新投入服務。」

美國總統川普週二推文點評波音事件。(圖：翻攝川普推特)

美國總統川普週二推文點評：「飛機變得太複雜而不能飛行，現在已不再需要飛行員，取而代之的是麻省理工學院 (MIT) 的運算科學家。」

川普有感而發：「我不知道大家是怎麼想的，但我可不想讓愛因斯坦成為我的飛行員，我想要偉大的飛行專業人員，可以輕鬆快速地控制飛機！」