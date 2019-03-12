美股開盤 道瓊指數下跌 波音股價挫逾3%

受衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)墜機事件，以及多國祭出「禁飛令」影響，今 (12) 日美股開盤，波音 (BA-US) 股價挫逾 3%，道瓊指數下跌，那斯達克及標普 500 指數，則雙雙走揚。

台北時間週二晚間 9 點 47 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 36.10 點 (-0.14%)，標普 500 指數上漲 4.33 點 (0.16%)，那斯達克指數上漲 4.10 點 (0.05%)。

衣索比亞航空 1 架波音 737 MAX 8 客機於週日 (10 日) 墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空客機，屬同一型號，引發外界對 737 MAX 機型安全性的質疑。

截至目前為止，包括中國、印尼、新加坡、澳洲、英國等多個國家，已陸續祭出「停飛令」；中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空及印尼官方也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

新加坡、澳洲和英國皆於週二宣布，暫時禁止 737 MAX 系列飛機，於境內起降；新加坡當局指出，有鑑於波音 737 MAX 在不到 5 個月內，就發生兩起事故，將停飛出入境新加坡的同系列客機，自 3 月 12 日下午兩點起生效。

投資機構 Edward Jones 分析師 Jeff Windau 稱，空難事件將使波音支出增加、訂單延遲，進而造成財務壓力，故將波音股票評級從「買入」下調至「持有」。

Windau 認為，衣航和獅航空難，有許多相似之處，加劇了外界對 737 MAX 機型飛行控制和自動化系統的擔憂，恐導致客戶取消訂單，對波音股價帶來下行風險。

週二美股開盤，波音股價跌逾 3%，至 385.64 美元。

另一方面，美國 2 月核心 CPI，月增 0.1%、年增 2.1%，整體 CPI 月增 0.2%，皆低於預期；外界解讀，在通膨率偏低的情況下，聯準會 (Fed) 有條件繼續維持耐心，暫停升息。