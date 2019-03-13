美股盤後 — 多國響應停飛 波音跌跌不休 道瓊收低近百點

週二 (12 日) 標準普爾 500 指數走高，科技股繼續上揚，抵消了波音持續疲軟，醫療保健、公用事業與能源領漲，台股 ADR 齊漲。

週二 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 96.22 點，或 0.38%，收 25554.66 點。

標普 500 指數上漲 8.22 點，或 0.30%，收 2791.52 點。

那斯達克指數上漲 32.97 點，或 0.44%，收 7591.03 點。

費城半導體指數上漲 5.25 點，或 0.39%，收 1355.12 點。

標普 11 個板塊僅 2 個板塊下跌，醫療保健、公用事業與能源領漲，工業板塊領跌。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.53%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.12%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.15%；臉書 (FB-US) 下跌 0.09%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.72%。

LONGBOW 研究公司表示，由於 2 月 iPhone 百度搜尋次數大減近五成，這項中國需求指標已連續五個月下滑，顯示蘋果調降 iPhone 價格仍未扭轉中國 iPhone 銷售冷清的局面，將對蘋果供應鏈造成嚴重打擊。

半導體類股收高，Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.86%；AMD (AMD-US) 上漲 2.31%；Intel (INTC-US) 上漲 0.41%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.07%；美光 (MU-US) 上漲 0.56%。

金融股多走高。花旗 (C-US) 上漲 0.79%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.43%；高盛 (GS-US) 上揚 0.32%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.22%。

台股 ADR 齊漲 聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.07%。友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.10%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.67%。日月光 ADR (ASX-US) 持平。

企業消息方面，摩根士丹利下調特斯拉目標價格，特斯拉 (TSLA-US) 週二股價下跌 2.6%。

英國、愛爾蘭與歐盟等更多國家紛紛響應停飛波音 737 MAX。(圖：AFP)

週二 (12 日) 英國、愛爾蘭與歐盟等更多國家紛紛響應停飛波音 737 MAX，

波音 (BA-US) 股價再遭重創，跌逾 6%，航空股同步挫低，美國航空 (AAL-US)、和聯合航空 (UAL-US) 跌逾 3%，亦拖累道瓊指數收低。

微軟 (MSFT-US) 週二收漲 0.70%。上週微軟一狀告到加州法院，控訴鴻海未支付專利授權費，鴻海董事長郭台銘週二親上火線回應，稱美中貿易戰即將達成協議之際，微軟出此招，可謂是將台灣視為代罪羔羊，拿鴻海當作祭旗。

華爾街分析

雖然標準普爾 500 指數接連兩天交易日的漲幅推升至 1.8％，但英國脫歐及波音再度動蕩都成為週二的頭條新聞。10 年期美債殖利率隨美元匯率下滑，英鎊下挫。

美國貿易代表萊特海澤週二表示，美國和中國處於貿易談判的最後幾週，但除非是好協議，否則美中將無法達成協議。

Fiera Capital 投資經理 Candice Bangsund 表示，現在排除美國央行今年進一步收緊政策的可能性還為時過早，那些認為降息是聯準會下一步舉措的人亦過於悲觀。

Candice Bangsund 表示，投資者對經濟過於悲觀。Fiera Capital 此前預期美中貿易協議與穩定的中國經濟這將有助於刺激全球經濟增長，因而增持股票。

美國 2 月核心物價指數意外降溫，聯準會有望繼續對升息抱持耐心，提振市場信心。

Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 評論稱：「從數據中得出的結論是，通膨受到控制，這將使聯準會保持耐心，這對股市來說總是有利的。」