FAA 投下信任票 波音737 MAX仍具「適航性」 

美國聯邦航空總署 (Federal Aviation Administration，簡稱 FAA) 台北時間週二 (12 日) 美國聯邦航空管理局 (FAA) 週二發布波音 737 Max 系列機型仍具「適航性」的通知，稱如有必要，將採取後續行動。

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 週日 (10 日) 發生一起致命墜機事故，一架原定由首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比的波音 737 Max 8 客機，在起飛不久隨即墜毀，機上 149 名乘客及 8 名機組人員全數罹難。

繼去年 10 月印尼獅航 (Lion Air) 事故後，短短不到半年發生了第二起波音 737 Max 墜機事故。

印尼、中國大陸與蒙古等國週一 (11 日) 宣布全面禁飛波音 737 Max 系列飛機，衣索比亞航空、摩洛哥皇家航空與開曼航空亦宣布停飛同款機型。

美國聯邦航空總署卻對波音 737 MAX 系列投下信任票。

美國聯邦航空總署在通知中表示：「外部報告顯示，這起事故與 2018 年 10 月 29 日發生的獅航 610 航班事故有相似之處。然而，這項調查才剛剛開始，到目前為止我們還沒有得到任何資料來得出任何結論或採取任何行動。」

該通知提到，預計 2019 年 4 月將強制要求波音改進飛機自動系統和訊號系統的設計。波音計畫隨著這些變化更新培訓要求和手冊。

獅航去年墜機事故主因是客機的自動安全系統接收錯誤數據，導致飛機機頭 26 次向下俯衝。

一般而言，客機偵測到有失速的可能性，將會嘗試自動降低機頭，但是飛行控制系統讀取數據失誤，可能導致飛機自行俯衝墜落，發生災難性失誤。

去年 11 月 7 日，波音發布技術通告，指導飛行員如何處理飛機機頭自動下壓的情況。

儘管兩架新飛機的致命墜毀如此之近是極不尋常的，分析人士警告，目前要釐清衣索比亞航空飛機墜毀的原因，或者該事故是否與獅航 (Lion Air) 去年墜機事件有任何關聯，還為時過早。