報稅前搞懂這五大稅制新規定 讓你合法節稅又省荷包

5 月報稅季即將來臨，會計師提醒，因應稅改與納保法細則調整，今年報稅將有 5 大新規定上路，納稅義務人報稅前應多加留意，才能合法節稅省荷包。

財政部去年推動的所得稅制優化方案與納保法施行細則調整，可在今年 5 月申報 107 年所得稅時適用，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所表示，今年納稅將有五大新規定上路，包括：一、綜所稅稅率調整，二、股利所得課稅選擇，三、調高扣除額標準，四、調整基本生活費保障，五、放寬健保費列舉扣除要件。

綜所稅率調整

根據優化稅制方案，107 年綜所稅稅率分別調整為 5%、12%、20%、30%、40% 等五個稅率級距；公司、合作社或其他法人以 87 年度 (含) 以後年度盈餘所分配的股利或盈餘，則可以選擇「合併計稅」 或「分開計稅」。

股利所得課稅選擇

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜說，如果是選擇「合併計稅」，就是將全戶股利及盈餘併入綜合所得總額課稅，並按全戶股利及盈餘合計金額的 8.5% 計算可抵減稅額，每戶可抵減金額以 8 萬元為限。

相對的，不論個人或配偶的各類所得，選擇合併或分開計算稅額，全戶股利及盈餘不計入綜合所得總額，以全戶股利及盈餘合計金額按 28% 單一稅率分開計算稅額，再與其他類別所得的應納稅額加總，計算應繳稅額。

游雅絜建議，在股利課稅的選擇上，綜合所稅率在 30% 及 40% 兩個級距的納稅義務人，選擇「分開計稅」會比較省稅。

調高扣除額標準

在扣除額部分，標準扣除額 12 萬元，與配偶合併申報者為 24 萬；薪資所得及 身心障礙等特別扣除額調高為 20 萬元，幼兒學前特別扣除額則調高為 12 萬元；至於單身年收入低於 40.8 萬者、沒有子女的雙薪夫妻、年收入在 81.6 萬以下及收入在 123.2 萬以下、育有兩個未滿五歲子女的四口之家，今年也不用繳稅。

調整基本生活費保障

另外，納保法將基本生活費改為「每人 17.1 萬元 × 申報戶人數」與「免稅額 + 標準 (或列舉) 扣除額 + 儲蓄投資特別扣除額 + 身心障礙特別扣除額 + 教育學費特別扣除額 + 幼兒學前特別扣除額」比較，如前者「每人 17.1 萬元 × 申報戶人數」大於後者，差額得自綜合所 得總額中再行減除。與之前年度相比，照顧了受薪階級。

放寬健保費列舉扣除

另外，對於納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險、勞保、國保及軍、公、教保險保費，每人每年可享 2.4 萬元列舉扣除。

但游雅絜提醒，雖然健保費不受金額限制，但要符合「被保險人與要保人應在同一申報戶內」才可列舉扣除。

根據財政部 1 月新頒令釋規定，以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費均得由納稅義務人申報扣除，放寬健保費要求「被保險人與要保人應在同一申報戶內」的規定。

游雅絜解釋，當家中子女都有扶養父母的事實時，通常會協調讓最高所得者申報扶養，節稅效果最大；並由投保薪資最低者繳納父母的健保費，繳出的健保費會最少；以前因為申報扶養和繳健保費的人不同，申報扶養者無法申報列舉扣除父母的健保費，按財政部新規定，父母的健保費都可以列舉扣除。