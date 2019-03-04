〈財政部立院備詢〉兆豐銀投資純網銀涉競業條款？ 張兆順：銀行負責洗錢防制與內控 業務尊重團隊

金管會將在 6 月底公布純網銀核准名單，但有立委質疑，兆豐銀行參與國家隊的「將來銀行」純網銀投資，並握有 4 席董監事席次，可能涉及競業禁止與金金分離的疑慮，對此兆豐銀董事長張兆順說，兆豐銀主要是負責洗錢防制與內稽內控等任務，業務部份尊重經營團隊決策。

由兆豐銀行與中華電信籌組的「將來銀行」純網銀國家隊，將與 LINE(連線銀行)、樂天國際商銀兩大團隊爭搶「唯二」的純網銀執照，民進黨立委江永昌今 (4) 日質詢時表示，兆豐銀持有國家隊純網銀 25.1% 的股權，並取得 3 席董事、1 席監察人席次，是否違反金融業競業競止與金金分離的問題。

江永昌指出，兆豐銀在純網銀握有董事席次可參與經營決策，但兆豐銀本身就有網路銀行，屆時若純網銀與兆豐銀網銀業務互有衝突時，兆豐銀指派的董事代表是否要回報兆豐銀？公股又該如何維護自身權益？

張兆順答詢時對此回應，兆豐銀在「將來銀行」的董監事席次，主要是參與純網銀營運決策，但一定會遵守金融業競業禁止規範；至於客戶性質重疊部份，他說，兆豐銀主要以大型企金客戶為主，與將來銀行客戶沒有衝突。

針對金融業投資純網銀所涉及的競業禁止與金金分離，金管會主委顧立雄也曾公開表示，純網銀主要是由科技新創與金融業的結合，金管會雖放寬業者持股限制，但也會要求金融業須遵守競業禁止和金金分離的界線。