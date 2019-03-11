〈台新金法說會〉寶佳關切彰銀案 台新總座：進退要財政部給答案

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日舉行法說會，大股東寶佳集團再度出席法說會提問，除了關切基本面，並關切彰銀案 (2801-TW) 後續，總經理林維俊表示，現在靜待三審結果，司法應該還給台新一個公道，至於要進要退，財政部都應該給個答案，台新金都願意與財政部好好坐下來談，若「進」，台新金願意大舉增資整併彰銀，若「退」，則希望談一個合理可行的退場機制。林維俊還表示，若退場，台新金拿回近 400 億元，台新金所有指標將是國內金控第一或第二大金控。

寶佳去年搶台新金經營權雖然全軍覆沒，但自此以後，每逢法說會都會派員坐鎮提問，今天寶佳法務主管周伯鍾詢問彰銀三審進度，並要台新金說明敗訴或勝訴之因應對策。

2005 年由台新金控以新台幣 365 億元，溢價 114 億元取得彰銀 22.5% 股權，成為彰銀單一最大股東，並拿下彰銀經營權。林維俊表示，2005 年時，台新金因為相信政府公股併購政策白紙黑字的承諾，因此入主彰銀取得經營權，但 2014 年財政部背信毀諾，因此，台新在 2014 年 12 月提起訴訟，一審判決時，地方法院認為台新有理，而二審台新也大獲全勝，所以 2017 年 6 月財政部上訴，現在在最高法院，目前為止還沒聽到任何回音。

林維俊法說會後還秀出當初財政部的公文，表示司法應該還台新一個公道，根據白紙黑字，不認為判決會敗訴，但如果敗訴要看判決理由。如果最高法院判決結果台新金獲得勝訴，政府願意信守當初公股政策的承諾，台新金願意大舉增資整併彰銀，但是，如果政府希望台新金退出，台新也願意好好坐下來與財政部談，希望雙方能談出合理可行的退場機制。

林維俊說，如果退場，要把投資的 400 億元還給台新，拿回金額約 400 億元後，台新的所有財務指標將是國內第一或第二強，林維俊強調，「要進要退，我們都願意，要進要退，財政部都應該給個答案。」