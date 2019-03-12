【華冠投顧】台股強彈重新站回10300點及5日與10日均線!

美股昨科技股強彈逾 2%，台股在電子權值股帶領下，開高震盪走高，指數大漲 93 點，來到 10343 點，重新站上 10300 點及 5 日與 10 日線，成交量同時放大至 1100 億元，價漲量增格局。

美股科技股中蘋果股價大漲，今日台股在蘋果三雄電子權王台積電 (2330)，股王大立光 (3008) 及鴻海 (2317) 等聯手上攻，大盤指數士氣大振，最高漲到 10382 點，重新站上 5 日與 10 日均線，成交值也重回 1100 億之上，技術面轉強，盤面強勢股包括: 寶齡 (1760)，亞獅康 - KY (6497)，晶彩科 (3535)，緯軟 (4953)，明基材(8215)，美利達 (9914) ，樺晟(3202)，美時 (1795) 及凌巨 (8105) 等多檔中小型個股均亮燈漲停，多頭氣勢旺盛! 一吐近兩周盤整盤悶氣。

台股今日跳空大漲 93 點、收復 10300 關卡，重回短線均線之上，有機會再一次挑戰前高 10416 點，但後市仍須留意三大重點，美中貿易協議內容、陸股短線漲多恐進入修正及外資買賣超 (今日由賣轉買超 30.7 億元)。

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