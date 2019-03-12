【華冠投顧】台股大漲+93點!多頭展現企圖心!個股表現!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、4426 利勤、6147 頎邦、3141 晶宏、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

企圖心

美股四大指數大漲助攻下，台北股早盤上漲 + 44 點開出，蘋概龍頭及權值股全面轉強下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 93 點作收，收在 10343 點，成交量 1098 億。

蘋概三王領漲，台股『重返月線』已經近在眼前!! 延續我們昨天的規劃… 台北股市如果要維持『強軋空』的態勢，上半周盤勢必需要有強勢表態；但是如果加權指數要拖到下半周才『重返年線』，表示多方企圖心不足，不急於進攻，下半月可能進入『區間震盪』。本周我們視為多頭『企圖心』的表現，指數的走勢將決定市場資金的流動；雖然多頭格局依舊不變，但決定後勢『強弱差異』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1760 寶齡富、3169 亞信、8215 明基材、3511 矽瑪、4953 緯軟、1909 榮成、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2236 百達 KY、2308 台達電、5299 杰力、3004 豐達科、8406 金可 KY、8924 大田… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。