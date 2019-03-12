白天漲停晚上減持 新五豐股東清倉甩賣 股價仍由黑翻紅

白天漲停，晚上減持，似乎成為部分 A 股的「新常態」。

股價大漲，但大股東公告減持，這個現象近來在 A 股頻頻上演。新五豐 (600975-CN) 昨天的公告，還是讓市場意外。

新五豐 11 日公告，湖南高新創投財富管理有限公司 (高新財富) 共持有新五豐 1.04 億股限售流通股，占公司總股本的 15.96%。計畫自 6 個月內，以大宗交易方式、協議轉讓方式減持，合計減持新五豐股份不超過 1.04 億股，占新五豐總股本比例 15.96%。

公司三季報顯示，截至去年 9 月 30 日，高新財富是新五豐的第二大股東。高新財富披露，本次減持原因是高新財富經營發展需要。以目前股價計算，估計股份賣完可進帳人民幣 10 億元。

新五豐股價

受大股東減持影響，新五豐今天開盤大跌約 9%，但之後跌幅緩步縮減，至上午 10:30 以後已由黑翻紅，至 10:40 漲幅已逾 3%。

新五豐是這波生豬養殖重要的受惠股，數據顯示，自春節結束後，2 月 11 日至 3 月 11 日，新五豐股價 7 次漲停，股價從 4.06 元一路飆升至 9.90 元，區間漲幅達到 143.84%。

然而新五豐 2018 年成績單並不理想。2019 年 1 月 31 日，新五豐公告稱，經財務部門初步測算，預計 2018 年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將出現虧損，實現歸屬於上市公司股東的凈利潤損失人民幣 3000-4500 萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤損失 3670-5170 萬元。

公司解釋稱，2018 年，公司生豬業務穩步發展，生豬出欄量年增 35.44%。但 2018 年 1-9 月生豬價格持續下滑，10-12 月受湖南出現「非洲豬瘟」疫情影響，活豬調運受到較大影響，產區與銷區之間的價格差異擴大，公司生豬主產地價格回落較快，2018 年公司生豬銷售價格年減 15.74%，導致公司業績出現虧損。

不過近來中國豬肉價格全線大幅跳漲，部分地區漲幅甚至超過 20%，機構認為，本輪豬周期反轉點正式確立，預計最高價可達到人民幣 22-24 元 / 公斤，即超過了生豬價格的歷史最高價 (生豬價格的歷史高點在 2016 年 6 月第 2 周，當時的最高價是 20.80 元 / 公斤)，這也帶來了豬肉養殖股頻創新高，股價翻倍上漲。

相關類股牧原股份、正邦科技及新希望，今天也仍繼續上揚。