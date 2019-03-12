中國面板擴產速度快 偏光片供不應求 漲聲響起

根據陸媒報導，目前中國偏光片市場產能供給持續吃緊，台灣大廠誠美材 (4960-TW) 亦針對部分中國面板客戶調漲價格，漲幅高達 5%～10%，這也是偏光片首度漲價。接下來第二季面板出貨回溫，產能吃緊的情況將更為嚴重，偏光片還有機會全面調漲價格。

在中國新世代面板產線加速投產的推動下，中國偏光片市場規模可望從 2017 年的人民幣 150 億元成長至 2021 年的人民幣 300 億元。

圖: 海通證券

隨著京東方為首的中國面板廠持續擴大產能，偏光片等耗材需求大增，使得近幾年未大幅擴產的偏光片以及相關材料，出現供不應求的情況，從 2018 年下半年就開始出現偏光片缺貨問題。IHS Markit 預估，偏光片供應吃緊的狀況將一直延續到 2022 年。

誠美材董事長何昭陽表示，大陸昆山奇材的確漲價，目前產能供不應求，因此還委託台灣誠美材和盛波代工。昆山奇材則是專注於生產 50 吋、58 吋等大尺寸產品。

大尺寸電視偏光片單價高、毛利率高，昆山奇材雖然只有一條 1.5 公尺幅寬的生產線，但是已經貢獻誠美材 4 成營收，去年底也開始獲利，預估今年營收可望衝百億元大關，獲利貢獻大。至於第二條 2.5 公尺幅寬的生產線正在裝機，規劃 6、7 月試產，第四季正式量產。

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