股價大漲後 京東方大股東選擇減持套現 股價今下挫

3 月 5 日晚間，京東方 A (000725-CN) 發布兩則公告，稱股東重慶渝資和合肥建翔計畫在未來 3 個月內，以集中競價方式各自減持不超過 1% 的股份。

據公告顯示，重慶渝資和合肥建翔分別持有京東方 7.62% 和 7.21% 的股份，為公司第二及第三大股東。重慶渝資減持是因經營計畫需要，合肥建翔是因資金安排需要。

巨量減持計畫的發布，對京東方 A 的股價帶來直接衝擊。

3 月 6 日，京東方 A 低開逾 3 個點，早盤跌幅一度達到 6.56%。僅上午 11 時左右，京東方 A 的成交量就已與前一交易日相當。截至收盤，京東方 A 全天共成交 3102.43 萬手，成交額達 131.21 億元，較前一日分別放大 66.49% 和 61.15%。不過，在全天維持低位震蕩的局勢下，京東方 A 尾盤有所拉升，收跌 2.71% 報 4.3 元。

週四 (6 日) 京東方 A 股價則在平盤下震盪，截至上午 11 時許，跌幅約 2%。

京東方 A 股價江波走勢圖 圖片來源：Sina

京東方短期漲幅已高

在這波陸股大漲中，京東方大股東的做法並不少見，近期不少上市公司股東、高管均利用此時機「跑步」離場。

統計資料顯示，京東方 2019 年以來的漲幅高達 68.06%，特別是春節之後，2 月 11 日至 3 月 5 日的漲幅高達 68.7%，股價從 2.62 元上漲至 4.42 元。

按京東方 A 截至 3 月 5 日的收盤價 4.42 元計算，較當初的發行價上漲 110.48%。此外，以京東方 A 截至 3 月 5 日的收盤價 4.42 元股估算，重慶渝資和合肥建翔通過此番減持，最多將合計套現金額約人民幣 30.67 億元。

中實戶與散戶承接股票

據 Wind 數據統計，3 月 6 日，京東方 A 的各類投資者中，機構投資者凈賣出 25.47 億元，而中戶和散戶投資者分別凈買入 8.57 億元和 16.95 億元。可以看到，當天京東方 A 的交易更多表現為機構與中小散戶籌碼交接的模式。

若依財報來看，根據京東方 A 此前業績預告，公司預計 2018 年實現淨利潤人民幣 33.8 億元至 35 億元，年減逾 5 成。公司對此解釋稱，2018 年以來，由於市場供需變化，半導體顯示行業持續低位元徘徊， 主要產品價格競爭激烈；受市場環境影響公司主要面板產品價格呈下降趨勢，整體經營業績同比下降。

太平洋證券認為，雖然短期面臨較大的經營壓力，但京東方在面板領域的技術積累和儲備、規模優勢、完善的激勵機制、合理的業務布局，可以使自身在行業長期競爭中處於優勢地位並最終勝出，看好公司長期投資價值。

金信轉型創新成長基金經理周謐指出，從金融心理學的角度來講，獲利豐厚的投資人通常風險偏好低，具有保護盈利的衝動，減持的動力較大。從事件套利角度分析，股東有巨量減持機會的平均未來 60 天具有顯著的負 alpha，這類股票短期的確需要迴避。待調整充分、換手充分，且估值重新具有吸引力時，可以關注投資價值

滙豐晉信 2026 生命周期基金經理劉淑生表示，大股東的行為可以作為判斷公司估值和市場風險的一個重要的側面參照，但不是最重要的標準選擇買入還是迴避，最主要還是依據對公司基本面的未來展望，結合其估值來判斷。