陸股散戶跑步進場後 公司忙發布大股東減持計畫

陸股飆了，散戶來了，大股東卻正一窩蜂減持股票。

三大股指狂飆，滬深兩市成交超過上兆人民幣，券商股全線漲停，眾人爭相討論「牛市」到來，也使 26 日開盤時，因交易人數過多，多家券商交易系統出現故障。

但 26 日在散戶爭相進場時，不僅最終上證指數收跌 0.67%，公司更紛紛發出大股東減持公告。據媒體統計，僅 26 日當晚，就有 42 家上市公司發布有關減持的公告，這些減持中不乏出現清倉式減持，而更多的減持則是將上市前股份的套現。

這些減持的理由也五花八門，其中以「資金需求」與「個人需求」最多。不過業內人士認為，解除股權質押風險，是一部分上市公司減持的重要原因。

今年已有 533 份減持計畫

Wind 數據顯示，2 月 26 日，上市公司股東減持的股份數量就達到了 5169 萬股，累計減持市值人民幣 8.6 億元。而今年以來，A 股上市公司發布了 533 份減持計畫，涉及 288 家上市公司。股東累計減持數量 76.93 億股，減持市值達到了人民幣 558.56 億元。

在這輪減持中，有大部分都是在 IPO 前入股的股東套現離場。如華菱精工大股東擬以集中競價或大宗交易方式減持公司股份，預計減持數量 合計不超過 2037500 股，即不超過公司總股本的 1.53%。而這部分股份也是在上市前取得，並在 1 月 25 日剛剛解除限售流通上市。

除此之外，猶如停牌潮時各式停牌理由五花八門，這次減持潮也有更多想像外的原因。

減持理由五花八門

一種是為繳納個人稅務。2 月 1 日，聯創互聯董事、副總裁王璟發布減持計畫，擬減持 116 萬股，估算減持市值 890 萬元，其減持理由是「繳納個人所得稅」。

無獨有偶，南極電商 2 月 16 日公告，鑑於繳納個人所得稅及歸還前期股票質押的借款以降低股票質押比例，公司控股股東張玉祥及其一致行動人，擬合計減持不超 6500 萬股，占公司總股本的 2.65%。

另外，也有售股以償還員工持股計畫的借款資金。神州泰岳 2 月 2 日公告，公司副董事長李力擬減持不超過總股本 3% 股份，用於此前公司員工持股計畫的借款資金的償還、降低股權質押比例。

2015 年 7 月 15 日，神州泰岳披露了《第一期員工持股計畫 (草案)》，計畫資金總額不超過人民幣 3.5 億元。該員工持股計畫已於 2018 年 6 月 22 日全部出售完畢並終止。由於股價嚴重倒掛，一經清盤即面臨近 6 億元的巨額虧損。

據統計，2018 年 6 月至今，已有三名神州泰岳持股 5% 以上股東通過大宗交易方式合計減持套現 1.80 億元，用於員工持股計畫清算後的員工保障事宜。

業內人士看法

為什麼近期上市公司股東扎堆減持？業內人士表示，一方面近期市場回暖，股東為了緩解質押壓力，選擇出售股票。另一方面，當前是限售股的密集解禁期，大量解禁個股帶來更多可出售股票。

中郵證券董事總經理、首席研究官尚震宇則表示，近期上市公司扎堆發布減持公告，可能基於 A 股市場去年大幅回調帶來的恐懼；有的則在於運營方面募集資金較難，通過減持回流資金。