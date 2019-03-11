大立光校園徵才活動開跑 人數無上限、年薪挑戰百萬元

股王大立光去年每股純益 181.67 元，稱霸台股 EPS 王，自 3 月起陸續於各校辦理徵才活動，除召募光學、電子人才，也涵蓋多項類別，且大立光也說，徵才人數無上限，年薪也挑戰百萬元。

大立光指出，除校園徵才博覽會外，更於北、中、南安排多場的招募說明會，詳細介紹公司及薪資福利。

大立光除有技術自主開發鏡頭組，還有生產隱形眼鏡的星歐光學、開發醫療級睡眠監測產品的大立雲康、生產音圈馬達大陽科技等集團企業。

大立光指出，集團招募對象涵蓋機械、電子、電機、化工材料、生醫、資工、光學理工科系，為滿足擴廠人力需求，徵才人數不設限。

大立光員工薪資福利條件也相當優渥，年薪高達 15 個月 (春節 2 個月、端午、中秋各 0.5 個月)，每年依公司營運及個人績效，發放年度紅利 (公司員工酬勞提列比率高達 20%)，新鮮人來可挑戰百萬年薪。

大立光也提供各項福利及津貼，如用餐補助、員工統一超商 (2912-TW) 折扣優惠、聚餐、旅遊津貼、家庭日、哺乳室、提供員工子女免費至配合之眼科進行視力追蹤及矯正、舉辦團康活動並提供競賽獎金、年度健檢等，並設置專案救助計畫，如天災不動產損害救助、急難救助等，以減輕同仁的經濟負擔。