BOPA薄膜市場價格下滑 綠悅2月營收2.95億元 近5個月低點

雙向拉伸尼龍 (BOPA) 生產廠綠悅 (1262-TW) 今 (11) 日 公布 2 月營收，達 2.95 億元，月減 0.71%，年減 15.4%，為近 5 個月來新低，綠悅主管指出，市場觀望氣氛濃，整體 BOPA 薄膜市場價格走弱，導致成交價格下滑，但 2 月產能利用率上升到 68%，隨著出貨量增加，推升營收維持 1 月水準。綠悅累計 1-2 月營收 5.91 億元，年減 35.92%。

綠悅 1 月因下游客戶對市場持觀望態度，並維持低庫存，單月出貨量維持低檔，2 月出貨較 1 月增加近 3%，但出貨平均價格，又較 1 月下跌約 4.2%，造成出貨成長但營收卻微幅下滑的狀況，目前綠悅對於 3 月營收，預期由於新增廠商新產能不斷開出，因此市場競爭仍然激烈。

綠悅 1 月產能利用率為 68%，2 月提高到 68%，產能利用率提高的重要原因，在於今年 2 月春節的歲修時間縮短。

綠悅持續進行中高階複合式產品及客製化產品的研發與試量產，目前公司磁懸浮新產品綠三 - 四線已完成機台調校與試產，整體中高階產品出貨量將可望提升，公司將視市場狀況提升量產規模。綠悅主管認為，2019 年而面對競爭廠商不斷開出新產能的殺價競爭壓力仍大，但營運維持正常，雖然可能出現赤字經營，但現金流維持正常。

綠悅去年營收 38.59 億元，年減 38.7%，該公司最新財報，去年前 3 季營收 29.67 億元，毛利率 1.04%，稅後虧損 2.71 億元，每股淨損 1.66 元。